Un nouvel héritage – / Film

Une suite du film de basket-ball de 1996 Space Jam a été dans les travaux depuis des années, et superstar James Lebron a été choisi pour jouer le rôle principal (humain) et remplacer la star d’origine Michael Jordan. Mais la suite ne sera pas simplement qualifiée de générique Space Jam 2: au lieu de cela, il sera appelé Space Jam: un nouvel héritage, qui est l’un des titres de films les moins inspirés de la mémoire récente.

Space Jam: un nouvel héritage

La suite de Space Jam a un nouveau titre:#Space Jam Un nouvel héritage, inauguré par LeBron James et Bugs Bunny en 2021. pic.twitter.com/JvQttk10cU – Fandango (@Fandango) 30 avril 2020

Sérieusement: cela fait presque 25 ans depuis le premier film, et « A New Legacy » était le meilleur qu’ils pouvaient imaginer? C’est tellement fade. C’est tellement fade, en fait, qu’il ne mérite même pas l’italique dans cette phrase précédente. C’est un film avec Looney Tunes dedans, pour l’amour de Dieu! Pourquoi ne pas embrasser la folie inhérente à leur implication? Cela ressemble à un comité qui a mis au point un sous-titre qui pourrait s’appliquer à n’importe quelle suite de franchise des deux dernières décennies de superproductions hollywoodiennes. Ceci est un airball, en ce qui me concerne.

L’original Space Jam est farouchement aimé par toute une génération – je l’ai vraiment aimé quand j’étais enfant – mais vu sans lunettes de nostalgie, ce film est vraiment illégal. (Je recommande fortement d’écouter l’épisode How Did This Get Made? À ce sujet.) Au moins, la technologie des écrans verts s’est considérablement améliorée depuis lors, donc LeBron James ne devrait pas avoir l’air aussi hors de son élément que Jordan l’a fait lors d’une conversation avec Bugs. Bunny et Daffy Duck. Et James, qui avait un fort rôle de soutien dans Accident ferroviaire, a un timing comique solide et peut clairement prospérer quand on lui donne le bon matériel. Mais si ce nouveau titre est révélateur du niveau de créativité qui traverse le script, nous avons des ennuis.

Terence Nance devait à l’origine diriger, mais l’été dernier, il a été remplacé par Malcolm D. Lee (Voyage de filles, Le meilleur homme, École du soir), et nous attendons plus d’un film de studio conventionnel puisque ce film est maintenant entre les mains de Lee. Space Jam: un nouvel héritage (désolé, je me suis endormi en tapant ce titre) est actuellement programmé pour sortir en salles le 16 juillet 2021, mais étant donné que la pandémie a provoqué un effet domino des dates de sortie des films, il est difficile de savoir si elle finira par conserver cet emplacement ou par se déplacer vers un emplacement ultérieur du calendrier.

