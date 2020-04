Un nouvel espoir – Michael Davis, From The Edge

Michael Davis est un artiste, écrivain, mentor, directeur du divertissement, co-fondateur de Milestone Comics, co-créateur de Static Shock, Hardware, Icon and Blood Syndicate et créateur et animateur de The Black Panel de San Diego Comic-Con. Il écrit pour From The Edge pour Bleeding Cool et pour ComicMix. Il écrit;

Note des écrivains: de nombreux sites Web reprennent ma chronique. L’un est un portail de divertissement bien connu. On m’a envoyé une note d’un célèbre producteur qui dit que si je supprime les côtés pas drôles, je pourrais «aller» et «il chercherait à voir si je«… faisais ce que je dis ». Pas «suivre ses conseils» ou «… y réfléchir» mais faire ce qu’il dit. J’ai beaucoup réfléchi à la façon dont je réagirais et j’ai trouvé la réponse parfaite qui montre le niveau de ma colère de juste uppity.

Monsieur, Non. Cordialement, Michael Davis

Sur Facebook, le détaillant influent Brian Hibbs a reproché à DC Comics sa décision de distribuer directement aux détaillants. Je voulais donner des accessoires à l’homme. Bravo, mec, bravo en effet. En passant, j’ai eu l’une des nuits les plus fabuleuses de ma vie lorsque j’ai assisté à une soirée Wonder Con dans votre magasin il y a plusieurs lunes. Vous êtes un acte de classe, mon ami.

Comme tout le monde le sait maintenant, DC a annoncé qu’il distribuerait sans Diamond. Ce qui n’est pas discuté (ou je ne l’ai pas vu) est UNE toute petite chose. DC est exclusif à Diamond. C’est à moins que quelque chose ne change depuis la stupidité de Great Heroes World de 94 quand ils ont signé cet accord. Je ne suis pas au courant des détails, mais si DC pense qu’une pandémie mondiale est une cause pour rompre cet accord, je parierai que c’est un jeu de puissance. Un jeu de puissance pas trop intelligent, à mon avis. Seul un idiot accepterait une clause de force majeure dans un accord qui vous permet d’annuler le contrat. Steve Geppi n’est l’idiot de personne, ni Paul Levitz, qui était en charge, à l’époque, ni Jim Lee qui dirige les choses maintenant. Peut-être que les nouveaux regards d’AT & T & A ne connaissent pas ou ne se soucient pas de l’attraction de Diamond parmi les détaillants. Ils peuvent supposer que Diamond en a tellement besoin qu’ils n’agiront pas. Je parie que c’est FAUX.

Geppi est un grand fan de bandes dessinées à plusieurs reprises, prenant un coup au profit de l’industrie. Les nouveaux propriétaires de DC ne sont pas issus de la bande dessinée et ont peut-être l’impression de le rendre vulnérable. L’homme achète des équipes sportives, et ce n’est pas un jeu pour les timides. DC fait cette nouvelle distribution; ils peuvent s’attendre à une réaction brutale de toutes sortes de personnes et d’entreprises. Cela se produit déjà.

J’appartiens à un groupe de détaillants Facebook qui compte de nombreux acteurs influents. Ensemble, le groupe génère des millions de dollars de ventes de bandes dessinées. Le revenu est le seul vrai Dieu dans toute entreprise de vente au détail. On pourrait penser que les médias sociaux Steve Geppi et Diamond sont détestés à un point tel qu’ils accueilleraient favorablement le mouvement de distribution de DC.Total dangereux bullsh-t est généralement mon appel lorsque je réponds à des choses comme « , Donald Trump dit que le virus vous donne des super pouvoirs ». Mais dans ce cas, cela fonctionne aussi bien.

Steve Geppi est considéré par beaucoup comme la raison pour laquelle les bandes dessinées ne sont pas parties comme les esprits du GOP.

Il n’est peut-être pas universellement aimé, comme moi, mais, ba, bah BAHahahahahahahahahahahahahaha !! Michael Davis universellement aimé? MOI? C’EST HILAIRE prononcé-HO est le souhait de LARRY) pour ceux qui ont du mal à lire. Mais je m’égare, Geppi n’est peut-être pas universellement aimé, qui est à côté de Maggie Thompson, Walter et Louise Simonson, Jackie Estrada, Rich Johnson, Andrew Rev et mon garçon Rob Liefeld? Quoi?

Cependant, il est aimé par beaucoup, et Geppi est respecté à un tel point que les détaillants du groupe ont dit qu’ils laisseraient DC passer avant lui. Maintenant, c’est juste une conversation, c’est probablement de la frustration, mais c’est un signal clair, c’est un MAUVAIS DÉPLACEMENT pour DC. Cette situation DC, Diamond, je suis triste à dire, peut finir par une sorte de prophétie autoproclamée. Les opposants disent depuis des décennies que les bandes dessinées ne peuvent pas survivre. Le câble le tuerait; Internet va le tuer, les jeux vidéo, les bandes dessinées numériques, les livres audio, les iPads, les téléphones portables, les nerds, enfin obtenir un peu de poon tang, et environ mille autres choses tueraient les bandes dessinées POUR TOUJOURS. Cette faille ne la tuerait peut-être pas, mais elle la mettrait sans aucun doute encore plus en vie qu’elle ne l’est actuellement.

Cela semble clair AT&T ne se soucie pas du tout de l’industrie de la bande dessinée. C’est mon avis, j’espère que non fait. Les marges sont bien trop petites; ils portent une lourde dette, et le climat actuel sur le marché boursier est aussi mauvais que possible. Ce sont les soupirs d’une éventuelle liquidation, dilution ou pire. C’est pire. Ce sont les soupirs d’une éventuelle liquidation, dilution ou pire. J’ai écrit cette ligne et envoyé mon premier brouillon à Rich il y a 3 jours.

AUJOURD’HUI Vendredi 24 avril Randall Stephenson, a pris sa retraite en tant que PDG mais devient président du conseil d’administration jusqu’à « assurer une transition en douceur du leadership » Ce n’est pas bon pour DC Comics. Chaque fois qu’un nouveau PDG est nommé, il y a un remaniement MAJEUR à venir et si vous êtes au milieu de quelque chose, vous êtes parmi les premiers à être regardés. Mais il peut y avoir de l’espoir.

Mes lecteurs de longue date savent que mon histoire avec DC est, disons juste risquée. Les chances que je retravaille avec eux étaient de zéro à moins de zéro. J’ai tenu beaucoup de colère au cours des deux dernières décennies envers DC. J’ai décidé qu’il était temps que je quitte cet endroit, sinon cela finirait par me détruire. Avant de prendre cette décision, j’ai publié une bande dessinée de DC mangé mon dingo ET mon bébé sur Facebook. Je n’ai pas dit cela exactement, mais c’était un post négatif. Un cadre de DC, faisant partie de la nouvelle garde, m’a contacté.

Tendre la main à un critique au niveau de son entreprise se fait rarement. Faire cela dans un forum public n’est JAMAIS terminé. Amelia Earhart et Jimmy Hoffa ont contacté quelqu’un sur un forum public. Sérieusement, le litige est toujours clair et présent dans les entreprises américaines, c’est pourquoi DC ne commente jamais rien de ce que je dis. Tout commentaire fait sur mes affirmations suggère qu’il a des mérites. L’individu de DC et moi avons eu une bonne conversation, et il s’avère que c’est un gars plutôt cool. Ma décision de laisser aller ma colère contre DC n’était pas à cause de notre appel. J’envisageais cela depuis un moment. Mais sans aucun doute, l’appel m’a aidé à me décider. Alors, devinez qui est maintenant au milieu du duel DC Diamond? Avant de le faire, dites -DC Diamond duel-5 fois. C’est moi. J’ai conclu un accord et je possède maintenant DC et Diamond…. et je reviens de Fantasy Island.

Non, je ne suis au milieu de rien, c’est bien au-dessus de mon salaire. Non, ce n’est pas correct, une meilleure réponse serait que vous ne pourriez pas me payer pour être au milieu de cela. J’ai connecté Steve Geppi avec un DC VP mais uniquement parce qu’il y a un projet de film qui crie l’implication de Steve. J’ai dirigé des divisions dans de grandes sociétés de divertissement. J’ai appris que des personnes influentes ratent souvent des opportunités en raison d’un mélange d’hypothèses ou d’un timing incorrects. Le timing n’est que de la chance.

Exemple: J’étais à bout de souffle de signer un contrat d’édition avec Marvel lorsque le chef d’Image Comics, Larry Marder, se trouvait juste à côté de moi. À l’urinoir. Oui. Mec, je suis tellement tenté d’insérer une blague ici. Cette rencontre fortuite a été la fin de mes discussions avec Marvel. J’ai fait ma ligne de livres Motown avec Image.

J’ai demandé à Geppi s’il parlerait à mon nouvel ami au sujet du film, il a dit «sûr», tout comme mon nouveau copain à DC. Qu’est-ce que ça pourrait faire mal? C’est ce que j’appelle l’approche de la jolie fille solitaire. Beaucoup d’entre nous, Nerds et Geeks, ne s’approcheront pas d’une belle fille parce que nous (VOUS) pensons qu’elle a été prise, coincée ou hors de votre ligue. Mais souvent, ils accueilleraient favorablement un échange. Quel est le pire qui puisse arriver si tu lui parles? Rejet. Qu’est-ce qui pourrait arriver de mieux? Érection. Quoi? Le garder juste réel.

Quelles sont les chances que l’homme le plus puissant de la bande dessinée appelle un leader de l’industrie pour une raison autre que celle de régler un différend actuel? Pas génial, mais c’était une journée lente, alors j’ai fait l’appel. « Admets que tu es mon papa, accorde-moi une allocation et évite que je libère le test ADN, » dis-je. Puis je me suis réveillé. Quel que soit le projet de film qui fonctionne ou non, cela montre que Geppi est vraiment terre-à-terre, et son amour pour l’industrie de la bande dessinée est réel. Plus important encore, il n’est pas de ceux qui blâment TOUT LE MONDE pour les problèmes qu’il a avec un.

Il m’est venu à l’esprit plus tard que DC est une entreprise, et si au milieu d’un différend, la plupart, je suppose, ignoreraient toute demande de traiter avec n’importe quelle partie de DC. C’était une faveur pour moi, il a ignoré quoi que ce soit d’autre pour m’accorder cette gentillesse. Il a tenu parole et l’a fait à une époque où il aurait pu facilement dire non. Donc, comme je l’ai dit, il y a de l’espoir. Malcolm X a déclaré: « Si vous n’avez pas de critiques, vous n’aurez probablement aucun succès. » Steve, comme la plupart des bosses à succès, a beaucoup de critiques. Mais d’un autre côté, il a le genre de supporters que DC ne peut pas se permettre de perdre.

Je n’ai pas de skin dans ce jeu, mais je m’en voudrais de ne pas dire ce qui m’a motivé à écrire un deuxième article sur ce sujet. Trois choses; Steve a appelé quand ma mère est morte, je lui avais rarement parlé depuis des années. Ses paroles ont été appréciées, mais j’étais au début de ce qui allait se révéler être une glissade de six ans dans un enfer personnel et je n’étais pas la personne la plus gracieuse. Lors d’un de mes rares moments positifs, j’ai appelé pour m’excuser d’être une bite dont il prétendait ne pas savoir de quoi je parlais. Lorsque Milestone m’a exclu, j’ai reçu un autre appel. Il a demandé s’il y avait quelque chose qu’il pouvait faire pour moi. J’étais amer et maintenant plongé dans mon état dépressif. « Ouais, ne distribue pas leurs livres. » Il a dit: « Tu es plus grand que ça. » Je vous assure qu’à l’époque je ne l’étais pas. Plus tard, quand il a lu un morceau pro de Milestone que j’avais écrit, il a envoyé un texto, « Comme je l’ai dit, tu es plus grand que ça. » Il avait raison; Je suis plus grand que ça, mais seulement parce que je connais des gens comme Steve Geppi.

Enfin, mon nouvel ami a réussi à me convaincre que c’était une nouvelle journée à DC. Pas facile à faire. Comment? Sa passion pour ses projets m’a dit tout ce que j’avais besoin de savoir. J’espère que la bosse sur la route entre Diamond et DC ne deviendra pas un barrage routier. Il y a de bonnes personnes des deux côtés. Oui, vous en avez déjà entendu parler.

Cette fois, c’est vrai.

