Un nouvel art Mass Effect taquine ce que la prochaine aventure pourrait avoir en magasin

Le récemment publié BioWare: histoires et secrets de 25 ans de développement de jeux présente une foule de détails sur le passé historique de BioWare, y compris des informations sur les projets annulés. De toute évidence, le livre offre également quelques aperçus de l’avenir du studio, notamment en ce qui concerne le prochain Effet de masse Versement. Trois œuvres d’art du nouveau titre sont incluses dans le livre, ce qui peut offrir des indices sur ce qui attend la prochaine franchise de science-fiction.

L’utilisateur de Tumblr Felassan a partagé les trois œuvres d’art, notant qu’aucune d’entre elles n’avait été présentée avec des légendes. En tant que tel, les fans doivent spéculer sur leur signification jusqu’à ce que BioWare lui-même partage des réponses concrètes.

Comme Felassan a commenté leur message, l’image suivante semble présenter un skipper de boue sur le côté gauche. Et il ressemble à celui de l’image teaser de BioWare pour le prochain jeu.

Ensuite, l’image d’un relais de masse inachevé, les dispositifs de transport en commun utilisés pour les voyages interstellaires. Le marquage MR-7 à droite suggère qu’il ne s’agit peut-être pas non plus du seul nouvel appareil en construction. Que ce relais de masse se déroule dans la galaxie de la Voie lactée ou Andromède reste actuellement un mystère.

La dernière œuvre d’art ressemble aux structures Remnant dispersées à travers Effet de masse: Andromède. Race synthétique d’extraterrestres, les Remnant restent enveloppés de secret. Pourtant, l’inclusion de la technologie ici sert de preuve supplémentaire que le prochain BioWare Effet de masse la sortie explorera les traditions de Andromède dans une certaine mesure.

Le jour N7 de cette année, BioWare a taquiné qu’un autre Effet de masse le projet est en cours de développement. De plus, le studio a finalement confirmé le remaster de longue date de la trilogie originale. Édition légendaire de Mass Effect lance au printemps 2021 pour la PS4, le PC et la Xbox One. Le titre fonctionnera également sur PS5 et Xbox Series X | S, avec des améliorations de nouvelle génération.

[Source: Tumblr via Eurogamer]