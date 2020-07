Un nouvel accord de dédouanement rend le LG V35 ThinQ moins cher que jamais sur Amazon

Lors de l’annonce du magnifique compatible 5G Velours mi-ranger, LG a donné l’impression que ses séries G et V de smartphones haut de gamme iraient dans le sens du dodo. Cela signifie que le début de 2020 publié Il est peu probable que V60 ThinQ obtienne une suite directe, mais croyez-le ou non, cela pourrait être le moment idéal pour acheter un membre plus âgé de la race mourante.

En effet, le LG V35 ThinQ déverrouillé avec prise en charge d’Alexa mains libres est actuellement en vente à 600 $ de réduction sur son prix catalogue de 899,99 $. Le «hic» est que vous avez besoin d’un abonnement Amazon Prime avant de pouvoir réclamer le nouvel accord tueur, qui pourrait bien expirer dans un très proche avenir.

Il est assez évident qu’Amazon essaie d’effacer l’inventaire persistant avant d’arrêter l’appareil vieux de deux ans, tout comme B&H Photo Video l’a fait il y a quelques mois. Naturellement, le géant du commerce électronique a réduit le prix, sans doute obscène, du V35 à plusieurs reprises dans le passé, ne le faisant jamais descendre aussi bas jusqu’à aujourd’hui.

Disponible dans un seul travail de peinture Aurora Black, le combiné de 6 pouces peut être librement activé sur l’opérateur américain de votre choix, qu’il s’agisse de T-Mobile, AT&T, Verizon ou même Sprint. Bénéficiant d’une garantie standard d’un an, l’édition Prime Exclusive du LG V35 ThinQ est toujours éligible pour inscription gratuite à la couverture de deuxième année.

Bien que n’étant plus très impressionnant par rapport aux normes phares de 2020, La fiche technique du V35 comprend d’excellents points forts comme un écran P-OLED avec une résolution de premier ordre de 2880 x 1440 pixels (et aucune encoche réelle), ainsi qu’un design robuste et résolument haut de gamme conçu pour résister à l’immersion dans l’eau et même aux chutes occasionnelles sur une surface dure.

Pendant ce temps, le processeur Snapdragon 845 sous le capot est sans aucun doute encore plus rapide que les dernières puces de milieu de gamme alimentant bon nombre des meilleurs appareils Android actuels à moins de 400 $. En parlant d’Android, le LG V35 ThinQ fonctionne également la dernière version (stable) du système d’exploitation mobile le plus populaire au monde, aucune de ses autres spécifications et fonctionnalités n’affectant l’attrait du téléphone à un point tel que cette offre ne semble plus convaincante pour les chasseurs de bonnes affaires qui aiment la vitesse brute et les designs traditionnellement beaux avec un rasoir – des cadres d’écran minces plutôt que des découpes gênantes.