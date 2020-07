Un nouveau test sanguin détecte cinq nouveaux types de cancer! Surpris?

La science et la médecine ont créé des remèdes miraculeux pour toutes les maladies incurables de tous symptômes et maladies. Analyser la cause fondamentale de l’effet de la maladie, l’étudier et le médicament cible les cellules affectées. Réparer la cellule endommagée et en régénérer de nouvelles. Au fil du temps, les innovations de la médecine et de la science ont donné à l’humanité. Comme la pénicilline qui est devenue un médicament révolutionnaire capable de guérir les infections.

Puis sont venus plus tard l’aspirine et le récent Herceptin qui a pour effet de guérir les cancers du sein. Et le cancer est l’une des maladies mortelles qui peuvent causer de graves dommages au corps et à l’esprit. Les scientifiques recherchent constamment un remède ou un test spécial de dépistage du cancer. Ce qui peut facilement détecter et avertir les dommages causés par la propagation des cellules tumorales, et les traitements sont plus susceptibles de fonctionner. Les scientifiques ont réussi à proposer un test sanguin connu pour détecter 5 types de cancer. Et en utilisant un test sanguin, les médecins ont pu guérir les symptômes du cancer. Avant qu’il ne se manifeste. Lisez la suite pour en savoir plus sur la découverte miraculeuse dans le domaine de la médecine.

Quelle est l’efficacité de ce test sanguin?

Tot est l’efficacité du nouveau test sanguin. Un essai clinique est mené chez 91% des personnes atteintes d’un cancer. Mais n’avait aucun symptôme lors de leur prise de sang. Après près de trois à quatre ans, beaucoup ont commencé à présenter des symptômes de cancer du poumon et du foie, du côlon et de l’estomac et de l’œsophage. La startup sino-américaine a créé le test sanguin.

«De nombreuses personnes ont tendance à développer des symptômes de cancer. Basé sur les antécédents familiaux, la génétique et de nombreux facteurs impliqués »Dr Kun Zhang, co-auteur et chef du département de bio-ingénierie à l’Université de Californie à San Diego. a dit à propos du nouveau test sanguin qui peut détecter les symptômes avant qu’ils ne se manifestent sur le corps. Il est également détenteur du capital de Singlera Genomics, la même organisation qui a développé le remède.

Dans le passé, de nombreux chercheurs ont tenté de recréer le même test sanguin avec des personnes déjà diagnostiquées avec la maladie. Recueillir des échantillons de sang et analyser s’ils peuvent détecter la cellule maligne dans ces échantillons de mutation génétique. Mais aucun n’a fonctionné trop bien jusqu’à présent.

Zhang et ses collègues ont approfondi leurs recherches sur le développement de cinq types de cancer. Estomac, colorectal, œsophage, poumon et foie. Ils testent qu’ils ont créé utilise des modèles de méthylation de détection. Dans lequel un groupe chimique est implémenté dans l’ADN pour modifier l’activité génétique. d’où la plus grande chance de détecter un cancer avant que les symptômes ne se soient manifestés.

Cela ne veut pas dire que le test est un succès car des recherches supplémentaires sont nécessaires pour corriger davantage l’ADN et fixer les modèles de méthylation. Et il ne sera probablement pas en mesure de détecter un cancer qui se développe très rapidement.