Un nouveau test de salive pourrait fournir le résultat de Covid-19 en une heure

ActualitéSantéLes tests fonctionnent par des personnes crachant dans un tube et postant l’échantillon dans un laboratoire Dimanche 7 juin 2020, 21 h 57 Mise à jour dimanche 7 juin 2020, 21 h 57 Le gouvernement veut un délai de 24 heures pour les résultats des tests (Photo par ANGELA WEISS / AFP via Getty Images) Un nouveau test de salive pourrait aider le gouvernement à atteindre son objectif de déterminer si quelqu’un a un coronavirus dans les 24 heures.Le gouvernement est en pourparlers avec la société britannique Chronomics sur le déploiement du test qui impliquerait des personnes suspectées de demandez à Covid-19 de cracher dans un tube et de poster l’échantillon dans un laboratoire. La société vise à produire des résultats de test dans l’heure qui suit l’arrivée des échantillons dans les laboratoires.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa i newsletter coupe le bruitLe test de salive produit par Chronomics pourrait être examiné dans beaucoup plus de laboratoires que de tests sur écouvillon car le tube contient un solution qui « inactive » le virus. En vertu des règles gouvernementales, les échantillons vivants du virus ne peuvent être examinés que par des laboratoires dotés d’un équipement hautement spécialisé conforme à son « niveau de confinement » le plus élevé. Les tests de salive sont en cours de validation (Photo par Andreas Rentz / Getty Images) Philip Beales, professeur à l’University College London Institute of Child Health, qui a travaillé avec Chronomics, a déclaré au Sunday Telegraph: « Le test de salive a ce tampon d’inactivation dans le fond, qui inactive le virus, préserve l’ARN, puis des milliers de [labs] dans le pays, vous pouvez simplement faire une extraction d’ARN simple. « Il a ajouté: » Nos gars travaillent sur un délai d’une heure à partir de la réception de l’échantillon dans le laboratoire, pour obtenir le résultat réel. « La chronomie est comprise comme mener une étude finale avec Public Health England pour valider ses kits de salive, tout en discutant avec des responsables de la fourniture des tests à utiliser dans le NHS et dans le cadre du programme gouvernemental de tests de masse.