Un nouveau spin-off de Star Trek avec Spock et l’équipage d’entreprise arrive sur CBS All Access

Une personne anonyme a fait un certain contrôle des dommages légers pour Lori Loughlin et son mari, Mossimo Giannulli, via Gens. Cela fait cinq jours que les autorités fédérales ont publié les photos de leurs filles sur des machines à ramer, qui ont été présentées à l’Université de Californie du Sud dans un effort prétendument frauduleux pour obtenir leur admission. Mais selon la source, les photos – aussi fascinantes soient-elles – ne feront pas grand-chose devant les tribunaux: « Juridiquement parlant, les photos ne sont pas des preuves d’actes criminels », GensA déclaré la source.

Pour récapituler brièvement: Avec un certain nombre d’autres parents, Loughlin et Giannulli luttent contre les accusations du gouvernement fédéral pour leur rôle présumé dans le scandale des admissions à l’université. Le scandale, qui a éclaté en mars dernier, comprend un consultant en admission nommé Chanteur de William «Rick» et ses efforts pour faufiler les enfants de ses clients fortunés à l’université par ce qu’il a appelé la «porte latérale» – pas la «porte d’entrée», dans laquelle un étudiant s’applique avec les masses, ni la «porte arrière», dans laquelle un la famille fait un don important à l’école dans l’espoir qu’un comité d’admission appréciera de façon appropriée.

En fin de compte, la «porte latérale» signifiait souvent l’admission par le département d’athlétisme, malgré le fait que l’élève ne pratiquait pas le sport pour lequel il était «recruté». Mais les parents qui ont plaidé non coupable, dont Loughlin et Giannulli, affirment qu’ils ont eux aussi été dupés par un maître escroc, qui les a vendus en admission facile au collège mais n’a pas divulgué exactement comment leurs paiements de dizaines de milliers de dollars étaient utilisés.

Le chanteur avait des relations dans les départements d’athlétisme des universités, y compris Yale et l’Université de Californie du Sud, auxquelles il enverrait des curriculum vitae athlétiques mais fabriqués avec des photos d’étudiants mimant le sport en question. Pour les filles de Loughlin et Giannulli, Olivia Jade et Bella Rose, le sport était un équipage et les parents auraient soumis des photos des filles sur des rameurs (ergomètres) à la demande de Singer. La semaine dernière, ces photos, que l’accusation avait décrites dans les documents d’accusation originaux de mars, ont finalement été publiées, ainsi que des courriels de Giannulli, dans lesquels il a accepté de soumettre les photos. Le chanteur a demandé la photo de leur fille aînée pendant qu’il «crée[d] un portefeuille barreur »pour elle. «Il serait probablement utile d’obtenir une photo avec elle sur un GRE [ergometer] dans des vêtements d’entraînement comme un vrai athlète », a-t-il écrit, selon les documents de l’accusation.

Mercredi, Gens a publié une histoire citant une source anonyme qui prétendait offrir le côté de Loughlin et Giannulli à ce développement. (C’est l’une des nombreuses histoires que la publication a publiées au cours de l’année dernière, mettant en vedette des sources anonymes qui ont décrit le point de vue de Loughlin et l’approche familiale de l’affaire.) GensSelon la source, les photos sont «définitivement accrocheuses, mais elles ne sont pas accusées de prendre des photos». Loughlin et Giannulli ont en fait été accusés de complot en vue de commettre des pots-de-vin de programmes fédéraux, de complot en vue de commettre des fraudes par courrier et par fil et de services honnêtes, de fraude par courrier et par fil, et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Encore une fois, ils ont tous deux plaidé non coupable de ces accusations.

La source a ajouté que la publication des photos n’était pas une surprise et que le couple s’y était préparé. « Ils savaient que les photos seraient finalement publiées, car elles font partie de la découverte », a déclaré cette personne. Gens, ajoutant: « Aussi accablant que cela puisse paraître, gardez à l’esprit qu’ils suivaient les instructions de Rick Singer, et il leur faisait faire beaucoup de choses qu’ils ne comprenaient pas. »

