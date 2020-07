Un nouveau rapport indique que Qualcomm Snapdragon 875G sera fabriqué par Samsung

Qualcomm a récemment annoncé un version remaniée du Snapdragon 865 qui sera la force motrice derrière divers smartphones Android à venir. Vers la fin de l’année, nous nous attendons à ce que le fabricant de puces dévoile le véritable successeur de la puce, qui offrira plus que des cœurs overclockés. Par un nouveau rapport (via MyFixGuide), le chipset s’appellera Snapdragon 875G et sortira au premier trimestre 2021.

Le Snapdragon 875G offrira de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique que le Snapdragon 865 7 nm