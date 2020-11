Un nouveau rapport appelle à des débuts technologiques révolutionnaires sur le Samsung Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2 5G

Les concepteurs et ingénieurs de smartphones de Samsung se sont vraiment surpassés avec le Galaxy Z Fold 2 5G, qui n’est peut-être pas parfait mais parvient d’une manière ou d’une autre à regarder des années-lumière d’avance sur son prédécesseur bien qu’il ait été commercialisé à peine 12 mois environ après l’original Galaxy Fold.

Le Z Fold 2 est si beau que nous nous sommes légitimement demandé s’il est même physiquement possible d’améliorer ou d’affiner davantage ce magnifique design pour un modèle de troisième génération susceptible de sortir à un moment donné en 2021.





La solution à ce dilemme inhabituel pourrait être une technologie révolutionnaire qui est en cours depuis longtemps, car Samsung serait enfin sur le point de juger les caméras sous-écran prêtes pour la production de masse. Malheureusement, la société n’est pas assez proche pour viser un début commercial sur le Famille Galaxy S21 dans juste quelques mois.

Il est temps de dire au revoir aux découpes et aux trous d’écran

Ce n’est pas un grand secret que les fabricants de smartphones s’efforcent de réaliser des «conceptions plein écran parfaites» pendant la majeure partie d’une décennie (peut-être même plus), mais alors que les lunettes ont considérablement diminué de taille au cours des dernières années, il y a encore une chose importante qui empêche Samsung de réaliser complètement cet objectif .

Autant que de nombreux utilisateurs pourraient détester les écrans omniprésents à encoche et à perforation de nos jours, ces compromis sont évidemment nécessaires pour héberger les tireurs de selfie que personne n’est prêt à abandonner. Alors que certaines entreprises ont tenté de contourner le problème en mettant en œuvre des caméras pop-up motorisées cachées à l’intérieur du cadre d’appareils comme le OnePlus 7 Pro, Samsung veut intégrer le capteur d’imagerie dans le panneau réel du Galaxy Z Fold 3 et ainsi résoudre l’équation du «plein écran» une fois pour toutes.

Tout comme les scanners d’empreintes digitales intégrés à l’écran, la technologie UDC (caméra sous-écran) de Samsung pose un certain nombre de défis, que le plus grand fournisseur de combinés au monde travaille toujours à résoudre. La plus grande préoccupation concerne les performances photographiques, qui pourraient être négativement impactées par la présence d’un écran entre l’objectif et son sujet.

Une « conception d’affichage spéciale » d’une certaine sorte peut très bien être utilisée pour éliminer cet obstacle aux côtés d’un algorithme avancé de correction d’image. Pourtant, le Galaxy Z Fold 3 pourrait produire des selfies de qualité légèrement inférieure à ses prédécesseurs, ce qui pourrait expliquer pourquoi Samsung ne veut pas lancer cette fonctionnalité expérimentale sur la gamme grand public S21.

Pas le premier du genre

Alors que le Z Fold 3 devrait être un pionnier parmi les appareils Samsung (si ces rumeurs finissent par se matérialiser, bien sûr), ZTE a déjà réussi à battre le géant de la technologie basé en Corée au coup de poing de la caméra sous-écran. Curieusement, le L’Axon 20 5G est livré avec un peu de cadre en haut et en bas de son panneau de 6,92 pouces, ce qui signifie que le Galaxy Z Fold 3 pourrait encore être le tout premier téléphone « plein écran parfait » au monde … du moins une fois déplié et vu de face.

Là encore, ce mauvais garçon ne devrait voir la lumière du jour qu’au cours du troisième trimestre 2021, date à laquelle de nombreuses autres marques, principalement basées en Chine, sont susceptibles de suivre le costume de ZTE. Cependant, il ne s’agit pas toujours d’être le premier, et les premiers rapports sur le ZTE Axon 20 semblent suggérer que la qualité du selfie est en effet un problème.

Que le Galaxy Z Fold 3 parvienne ou non à obtenir une conception sans cadre, sans encoche et sans trou sans affecter radicalement les compétences de la caméra frontale, nous pouvons supposer en toute sécurité que l’appareil pliable aura également d’autres avantages. . En réalité, Ice Universe a peut-être présagé aujourd’hui Les médias coréens rapportent en prédisant un certain nombre de « technologies innovantes » pour ce produit passionnant, y compris la prise en charge intégrée du S Pen, « UTG de deuxième génération » et « Caméra sous panneau ».

Cela signifie que le Z Fold 3 pourrait apporter un certain nombre d’améliorations importantes de conception, de productivité et de durabilité à la table par rapport à son prédécesseur, ce qui ne nous rend pas très optimistes quant au prix de détail. Bien qu’il soit naturellement beaucoup trop tôt pour faire des prédictions spécifiques, il semble que cette chose pourrait finir par coûter bien plus de 2 000 $ avec toutes ces «technologies innovantes» sur le pont.