Un nouveau jeu interactif IO sera dévoilé demain matin

Demain 19 novembre, IO Interactive dévoilera un nouveau projet sur sa chaîne YouTube officielle. Les fans peuvent s’attendre à des nouvelles du Tueur à gages développeur doit être mis en ligne à 6h00 PST / 9h00 EST.

La société a partagé la nouvelle dans le message Twitter suivant ce matin:

19 novembre. Nouveau projet Reveal.https: //t.co/ryOKM50SD1 pic.twitter.com/kw9YC8I9SO – IO Interactive (@IOInteractive) 18 novembre 2020

Ce que le jeu peut impliquer est une supposition de n’importe qui à l’heure actuelle. Cependant, il pourrait s’agir de la «nouvelle expérience de jeu sur console et PC» que IO Interactive a taquinée l’année dernière. En partageant des détails superficiels sur ladite expérience, qui se déroulera dans un «nouvel univers», le studio a noté que Warner Bros. Interactive Entertainment agirait à la fois en tant qu’éditeur et distributeur.

Si le dévoilement de demain est bel et bien centré sur ce projet particulier, il sera intéressant de voir si WBIE est toujours attaché. Beaucoup se souviennent peut-être de l’éditeur qui a fait équipe avec IO Interactive pour Hitman 2, Hitman: édition définitive, et Collection améliorée Hitman HD. Pourtant, pour Hitman 3, l’équipe basée à Copenhague vole complètement en solo, servant à la fois de développeur et d’éditeur pour la prochaine aventure World of Assassination de l’agent 47.

IO Interactive a été fondée il y a plus de 20 ans en 1998. Le développeur de jeux Reto-Moto et le studio de cinéma Nordisk Film ont fondé la maison de développement dans le cadre d’un partenariat conjoint. La première Tueur à gages Versement, Hitman: nom de code 47, lancé en 2000 sur PC. Hitman 2: Assassin silencieux suivi peu de temps après en septembre 2002. L’éditeur Eidos Interactive a ensuite acheté le studio au début de 2004. Au fur et à mesure de l’histoire, Square Enix a finalement acquis Eidos Interactive, mais a donné le Tueur à gages droits de retour à IO en 2017.

La sortie la plus imminente d’IO Interactive, Hitman 3, arrive sur PS4, PS5, Google Stadia, PC via Epic Games Store, Xbox One et Xbox Series X | S le 20 janvier 2021.

[Source: IO Interactive on Twitter]