Un nouveau jeu Battlefield sortira l’année prochaine avec une « échelle jamais vue auparavant »

Le prochain jeu Battlefield est prévu pour les vacances 2021 et se vantera d’une «échelle jamais vue auparavant». C’est selon Andrew Wilson, PDG d’EA, qui a récemment partagé de nombreuses informations savoureuses sur les prochaines versions de l’éditeur.

«Les progrès techniques des nouvelles consoles permettent à l’équipe de livrer une véritable vision de nouvelle génération pour la franchise», a déclaré Wilson dans des remarques préparées pour le dernier appel de résultats de la société. «Nous avons des tests de jeu pratiques en cours en interne, et l’équipe a reçu des commentaires très positifs sur le jeu alors que nous avons commencé à impliquer notre communauté.» Plus d’informations n’arriveront pas avant le printemps, mais il est toujours agréable d’entendre que la date de sortie de Battlefield 6 n’est pas trop éloignée.

EA prévoit actuellement de lancer «au moins six nouveaux jeux» sur les consoles de nouvelle génération au cours de son FY22, donc d’avril de l’année prochaine à mars suivant. On ne sait pas combien d’entre eux arriveront sur PC. Parmi eux, un nouveau jeu Need for Speed ​​du développeur Criterion qui offre «des sauts visuels étonnants».

En attendant de plus amples informations sur Battlefield 6 (ou quel que soit son nom), vous devriez vraiment jeter un œil à nos listes des meilleurs jeux multijoueurs et des meilleurs jeux FPS sur PC.

Nous avons également tout un tas d’informations sur les dernières nouvelles d’Apex Legends, y compris une ventilation de chaque personnage d’Apex Legends qui présente désormais le scientifique écossais de la saison 7, Horizon.

