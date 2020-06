Un nouveau guide pour les téléspectateurs de Netflix avant la saison 2

« Sweet Magnolias » est sorti sur Netflix il y a moins d’un mois et a réussi à capturer le cœur des femmes dont les histoires personnelles résonnent profondément avec chaque personnage.

Basé sur le roman du même titre de Sherryl Woods, «Sweet Magnolias» suit l’histoire de trois femmes dont l’amitié a résisté à l’épreuve du temps. Maintenant en train de naviguer à travers la vie adulte complexe, le trio conclut qu’il est temps pour un nouveau départ et a commencé une entreprise de spa à partir de zéro.

La première saison s’est terminée avec un cliffhanger laissant aux fans une question évidente: pouvons-nous nous attendre à la saison 2?

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Magnolias sucrés

Sweet Magnolias a-t-il été renouvelé pour la saison 2?

À ce jour, il n’y a toujours aucune confirmation concernant le renouvellement de Sweet Magnolias. Bien sûr, cela est attendu car cela fait moins d’un mois que l’émission a atterri sur Netflix. L’émission a été créée le 19 mai 2020. Bien qu’il soit trop tôt pour parler de la saison 2, l’équipe de Sweet Magnolias a activement fait campagne pour elle.

Dans un article Twitter, Sweet Magnolias Writers a partagé un fil pour les fans contenant des instructions pour aider le spectacle à obtenir une saison de suivi.

Merci pour tout l’amour pour @SweetMagnolias! C’est tellement amusant de voir tout le monde partager ses lignes et personnages préférés. Et ces cliffhangers, hein? 👀 Nous n’avons pas encore de commande de la saison 2 de Netflix, mais voici ce que vous pouvez faire: – Sweet Magnolias Writers (@swtmagnoliaroom) 25 mai 2020

Les instructions incluent regarder et revoir les dix épisodes complets de l’émission (en particulier dans les 30 premiers jours) et en parler sur les réseaux sociaux.

Le fil a cependant gagné un soutien important de la part des fans. Que la stratégie fonctionne ou non, nous saurons à coup sûr du verdict de Netflix.

Magnolias sucrés

Que pouvons-nous attendre de voir dans Sweet Magnolias Saison 2?

La première saison se termine par un cliffhanger donnant à la saison 2 un bon point pour un suivi.

Vers la fin, nous avons vu l’ex de Maddie essayer de regagner son cœur quand ils ont reçu un appel téléphonique. Leur fils, Kyle, était dans un accident de voiture et une personne non identifiée était avec lui. Qui pourrait être cette personne? Serait-ce l’entraîneur de baseball de son fils aîné et son nouvel amour, Cal?

Avec le précédent mariage de Maddie se terminant en ruine, il ne serait pas facile de tenter sa chance avec un nouvel amour. Nous pouvons nous attendre à voir Maddie passer par plus d’épreuves si elle décide d’ouvrir son cœur à Cal dans les saisons à venir.

De plus, nous espérons voir plus des meilleurs amis de Maddie, Helen et Dana, alors qu’ils travaillent tous les trois au Corner Spa à Serenity, en Caroline du Sud. Chacun d’eux a également une crise personnelle à vaincre, par conséquent, nous nous attendons à plus de développements de personnage sur les trois protagonistes féminines à l’avenir.

Magnolias sucrés

Qui parmi les acteurs est susceptible de revenir pour la saison 2 de Sweet Magnolias?

Le spectacle n’allait bien sûr pas de l’avant sans les trois personnages principaux. Nous nous attendons à voir JoAnna Garcia Swisher reprendre son rôle de Maddie Townsend avec Heather Headley comme Helen Decatur et Brooke Elliott comme Dana Sue Sullivan.

Justin Bruening est également susceptible de revenir en tant que Cal Maddox, l’intérêt amoureux de Maddie. Nous nous attendons également à voir Chris Klein incarner Bill Townsend (l’ex-mari de Maddie) alors que lui et Maddie tentent de mettre un terme à leur relation.

On peut s’attendre à voir d’autres personnages comme Logan Allen comme Kyle Townsend (le fils cadet de Maddie), Carson Rowland comme Tyler « Ty » Townsend (le fils aîné de Maddie), et Anneliese Judge comme Annie Sullivan (la fille de Dana), entre autres.

Cet article sera mis à jour à mesure que de nouvelles informations seront publiées.