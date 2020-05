Un nouveau groupe Avalanche Studios à Liverpool ouvre ses portes en juin

Quelques mois après le changement de marque, Avalanche Studios Group se prépare à étendre ses opérations. Le prochain emplacement de la société sera à domicile à Liverpool au Royaume-Uni. Ce studio de Liverpool devrait ouvrir ses portes en juin avec une équipe de cinq développeurs; le recrutement devrait commencer immédiatement pour embaucher 20 autres membres du personnel. Tous ceux qui adhéreront travailleront à distance dans un premier temps conformément aux directives du gouvernement britannique relatives aux coronavirus. Au cours des deux prochaines années, Avalanche Studios Group espère que cette équipe particulière atteindra un total de 50 employés.

Le studio de l’Avalanche à Liverpool représente un grand pas dans la «stratégie de croissance durable» de l’entreprise pour recruter 100 nouveaux employés tout au long de cette année. Selon un communiqué de presse, ceux qui travaillent à Liverpool doivent initialement aider d’autres sites à développer des adresses IP actuelles et futures pour Expansive Worlds – une division de jeu d’Avalanche responsable de theHunter: Call of the Wild. Ce nouvel emplacement est le quatrième pour Avalanche Studios Group. Les trois autres sont basés à Malmö, Stockholm et New York.

Dans le communiqué de presse susmentionné, le PDG d’Avalanche, Pim Holfve, a noté ce qui suit: « Je suis ravi que le Groupe Avalanche Studios fasse partie de la scène florissante de développement de jeux de Liverpool et comment nous pouvons y contribuer en termes de nos jeux et de notre culture uniques. »

Le récent changement de marque de la société place trois «divisions créatives» sous la tutelle du groupe Avalanche Studios. Ces trois succursales comprennent – Avalanche Studios (Cause juste, Rage 2), Mondes expansifs (theHunter: Call of the Wild)et réaction systémique (Génération zéro). Systemic Reaction travaille actuellement sur Deuxième extinction, qui a été annoncé lors de la présentation du gameplay tiers de Microsoft Inside Xbox Series X. Deuxième extinction n’est pas actuellement répertorié pour les plateformes PlayStation.

[Source: Avalanche Studios Group]