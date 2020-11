Un nouveau défi et une «  bataille difficile  » à la Cour suprême

WASHINGTON – Lorsque le rôle de la Cour suprême a sauvé la loi sur les soins à un prix raisonnable il y a cinq ans du deuxième effort concerté visant à la faire invalider, le juge affilié Antonin Scalia a déclaré: «Nous devrions en fait commencer à appeler ce règlement ‘SCOTUScare’. La plaisanterie du chef de l’aile conservatrice du rôle du tribunal, décédée au cours des 12 prochains mois, était en réponse aux décisions jumelles de ses collègues en 2012 et 2015 confirmant la signature législative du président Barack Obama, qui a été appelée ici Obamacare. – – Même le juge en chef John Roberts a souri au commentaire, et pour de bonnes raisons. Il préside à la sécurité du règlement sur les soins de santé depuis sa promulgation en 2010. Et cette semaine, alors que les opposants déposent à nouveau le statut dans le rôle du tribunal, il semble prêt à avoir le dernier gloussement. le plus récent problème majeur du règlement, basé principalement sur l’élimination par le Congrès en 2017 de la pénalité fiscale destinée à inciter les clients à souscrire une assurance médicale. Les challengers, dirigés par le Texas et soutenus par l’administration Trump, soutiennent que le mandat est inconstitutionnel et qu’il n’y a pas de taxe pour le mettre en œuvre. Indépendamment de la déclaration du Sénat le mois dernier de la juge affiliée Amy Coney Barrett, qui donne aux conservateurs une majorité de 6 contre 3, la plupart des observateurs de la Cour prédisent que le problème ne risque pas de renverser le statut vieux de 10 ans. Même lorsque les juges sont réceptifs, il est peu probable que la majorité d’entre eux abolissent le règlement complet, comme les opposants en ont besoin. Supplémentaire: la nouvelle juge affiliée Amy Coney Barrett pourrait avoir une influence rapide sur la démocratie américaine «L’argument n’a tout simplement pas de sens », A déclaré Robert Weiner, un ancien avocat adjoint affilié normal qui a supervisé la protection du règlement au cours de ses deux premières années. «Cela semble en fait tiré par les cheveux.» Néanmoins, le risque pour la protection du bien-être de plus de 20 millions de clients, ainsi que différentes dispositions répandues du règlement, apparaît comme l’affaire la plus importante du rôle de la Cour suprême en 2020. Une décision est prévue pour juin prochain. Le problème a dominé une grande partie de l’écoute du Comité judiciaire du Sénat de Barrett, lorsque les démocrates ont affiché des affiches d’électeurs qui dépendent de la réglementation. Ils l’ont exhortée à se récuser de l’affaire en raison d’écrits et de discours antérieurs importants des décisions antérieures du tribunal. Les démocrates pourraient également exagérer le risque cette fois, étant donné que les juges ne vont pas l’annuler totalement. Si tel est le cas, il est clair pourquoi: les individus ont peur des soins de santé, et Obamacare est répandu.Dans un scrutin actuel du Suffolk College / USA TODAY, les soins de santé sont classés parce que la quatrième situation la plus essentielle pour les électeurs dans le choix d’un président, après le système financier, le COVID-19 et le caractère des candidats. Un vote en cours de Kaiser Household Basis, un groupe non partisan de couverture des soins de santé, a révélé que 58% ne souhaitaient pas que le règlement soit annulé.Lorsque l’affaire unique a été entendue en 2012, les plaidoiries contenues dans la salle d’audience en marbre ont duré six heures sur trois jours. . Mardi, le dossier du tribunal prévoit d’éliminer l’affaire en environ 90 minutes par téléphone, compte tenu de la nécessité de se réunir à distance en raison de la pandémie.Un certain nombre de circonstances différentes impliquant des éléments du règlement ont atteint les juges au cours des huit dernières années. Trois d’entre eux ont traité les directives de l’administration Obama qui obligeaient les employeurs à fournir une protection gratuite des contraceptifs dans le cadre d’un ensemble de soins préventifs. Un autre ciblait des milliards de {dollars} assurés auprès des compagnies d’assurance médicale pour les dangers encourus et les pertes subies au cours de l’enfance du règlement. Extra peut très bien être sur la meilleure voie. « Rien n’a jamais été simple concernant l’ACA, dans mon expertise pas moins que », a déclaré l’ancien avocat normal Donald Verrilli, qui a fait valoir les circonstances de 2012 et 2015 avant le rôle de la Cour suprême. Le problème le plus récent découle de la baisse d’impôt de 1,5 billion de dollars que les républicains du Congrès ont remise et que le président Donald Trump a signée en 2017. Parmi différentes questions, elle a abrogé la taxe du règlement sur les soins de santé sur les personnes qui refusent de souscrire une assurance. La taxe visait à les pousser sur le marché des soins de santé, raisonnablement que de leur permettre de rechercher des soins d’urgence sans être assurés.Extra: La réglementation des soins de bien-être fait face à une autre confrontation devant la Cour suprême, cette fois sans le vote du juge Ginsburg En décembre 2018, le gouvernement fédéral Décider du district Reed O’Connor a dominé qu’en raison du fait que le règlement était initialement considéré comme constitutionnel sous l’énergie fiscale du Congrès, il ne pouvait survivre sans aucune taxe. Sa décision, qui a été maintenue alors qu’elle faisait l’objet d’un appel, menaçait de supprimer la couverture d’assurance pour quelque 20 millions de personnes, la sécurité de ceux qui avaient des situations préexistantes, des subventions pour les personnes à faible revenu, des extensions de Medicaid dans 36 États, une protection pour les jeunes adultes comme Un panel de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a convenu, par un vote de 2 contre 1, que le mandat de la personne est inconstitutionnel «car il ne sera probablement pas appris comme une taxe , et il n’ya pas de disposition constitutionnelle différente qui justifie ce train d’énergie du Congrès. Même si raisonnablement que d’annuler le règlement complet, comme l’a fait O’Connor, le panel a renvoyé l’affaire à son dossier judiciaire pour une «évaluation plus approfondie» afin de déterminer si le reste du statut pouvait très bien être retiré du mandat. différents États dirigés par des démocrates, ainsi que la Maison des représentants, ont demandé au rôle de la Cour suprême d’intervenir, et les juges ont accepté. Cependant, depuis lors, la juge affiliée libérale Ruth Bader Ginsburg est décédée en septembre et a été changée par Barrett. Cela crée le danger contre lequel les démocrates ont mis en garde tout au long de son écoute affirmative. « Les républicains se bousculent pour vérifier ce candidat aussi vite que possible car ils veulent qu’un autre Trump choisisse sur le banc plus tôt que le 10 novembre pour gagner et annuler le Care Act à prix raisonnable », a déclaré la sénatrice Kamala Harris, D-Calif. ., le candidat à la vice-présidence démocrate de l’époque. Demandé si elle se récuserait de l’affaire compte tenu de sa critique des décisions antérieures, Barrett a déclaré que c’est «une situation autorisée» sur laquelle elle se concentrerait avec ses collègues. «Je ne suis pas ici en mission pour détruire le Care à prix raisonnable Agis », a-t-elle déclaré. Quant à savoir si elle a été interrogée ou non avant sa nomination sur la façon dont elle se prononcerait dans l’affaire à venir, elle a déclaré: «Je n’avais jamais été sollicitée, et si je l’avais été, cela aurait pu être un bref dialogue.» L’administration Trump a pris un certain nombre de positions dans le conflit. Il a d’abord cherché à annuler uniquement le mandat de couverture d’assurance. Ensuite, il a rejoint le Texas et 17 différents États dirigés par les républicains à la recherche de tuer la réglementation complète. Enfin, il a ordonné qu’une telle décision puisse être utilisée uniquement dans les États difficiles.En attendant, les équipes de défense de la gauche ont déployé un effort à grande échelle pour persuader le rôle de la Cour suprême de faire respecter le règlement une troisième fois. Ils ont déposé 38 mémoires d’ami de la cour, contre six sur l’aspect opposé, prévoyant d’énormes perturbations pour des dizaines de millions de clients et de fournisseurs si le règlement est invalidé. « Dix ans d’expertise nous présentent, vous pouvez peut-être en aucun moyen de supposer que tout argument, quelle que soit sa réputation, est un slam dunk », a déclaré Abbe Gluck, directeur de l’école du Solomon Heart for Well being Regulation and Coverage au Yale Regulation College. L’ACA, a-t-elle déclaré, est «la loi la plus contestée et la plus politisée du passé historique américain à la mode.» «Une bataille vraiment difficile» Les trois juges libéraux restants et pas moins de deux conservateurs – Roberts et le juge affilié Brett Kavanaugh – sont plus susceptibles de découvrir qu’une grande partie de la réglementation unique de 906 pages ne devrait pas être supprimée simplement parce que la pénalité fiscale a été éradiquée.Lorsque la loi unique a été confirmée en 2012, 4 juges conservateurs ont déclaré que le mandat exigeant des clients qu’ils souscrivent une assurance était inconstitutionnel et ne pouvait pas être séparé du reste du règlement. Cependant, même l’ancien avocat normal Paul Clement, qui a alors plaidé pour la disparition du règlement, a déclaré un mandat sans taxe pour mettre en œuvre ce n’est pas une disposition si vitale. Pas trop longtemps, en juin, le rôle du tribunal a dominé que la sécurité monétaire du client La construction du Bureau viole le précepte de la séparation des pouvoirs en limitant le potentiel du président de destituer son directeur. Cependant, dans un avis de Roberts, il a déclaré que cette disposition pourrait très bien être annulée tout en permettant au bureau de fonctionner.Et en juillet, les juges ont levé une interdiction datant de près de 30 ans sur les appels automatisés vers des téléphones portables qui se heurtaient à un problème de liberté d’expression. Ils l’ont fait en éliminant une exception qui permettait des appels automatisés aux personnes qui doivent de l’argent au gouvernement fédéral. Kavanaugh a écrit qu’en supprimant l’exception du règlement, « la queue (une disposition inconstitutionnelle) ne remue pas le chien. » « Le litige constitutionnel n’est tout simplement pas un sport de ‘gotcha’ envers le Congrès, l’endroit où les justiciables peuvent trébucher un discret défaut constitutionnel dans une loi visant à supprimer la totalité, dans tous les autres cas, la loi constitutionnelle », a écrit Kavanaugh. Cette stratégie permettrait de sauver des dispositions dans le règlement sur les soins de santé soutenu par les démocrates en plus de certains républicains, à commencer par les protections pour les personnes pré- situations existantes aux subventions fédérales pour la scolarisation de l’abstinence. Ramon Martinez, un avocat d’appel qui a été greffier pour chaque Roberts sur le rôle de la Cour suprême et Kavanaugh quand il était membre de la cour d’appel, a conclu il n’y a pas si longtemps que les challengers du règlement «ont une bataille vraiment difficile ici.

