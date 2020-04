Un nouveau casting de SUPERMAN, LEX et LOIS pour le film d’animation MAN OF TOMORROW

Aluminor Lampe de bureau Casting2 design et son étau d'accroche Métal

Lampe de bureau Casting2 design + étau d'accrochelampe à poser décorativeDécouvrez cette petite lampe de bureau design Son look permet de pouvoir la placer dans n'importe quel universFaites en Acier, aluminium et synthétique, la lampe Casting2 est un modèle solideElle vous sera fourni avec son pied et son