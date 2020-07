Un nouveau brevet indique un matériel de type PS5 Pro

Presque personne ne peut dire pour le moment si la PS5 aura également une mise à niveau de milieu de génération vers la PS5 Pro. Un brevet actuel de Sony indique au moins la possibilité d’un autre système.

Fondamentalement, il décrit comment deux systèmes existent sur la même base, y compris une version légère avec un seul processeur et un seul GPU, ainsi qu’une version améliorée qui permet différentes combinaisons d’entre eux, comme plusieurs GPU et / ou même plus de RAM. Cela correspondrait à un matériel plus solide, comparable à la PS4 Pro. Le brevet complet avec la description plutôt technique peut être trouvé sous ce lien.

PS5 Pro en théorie

Comme mentionné, il n’est actuellement pas certain qu’il y aura une mise à niveau de milieu de génération vers une PS5 plus puissante cette fois. La PS4 Pro s’expliquait à l’époque par le fait que les écrans 4K s’étaient répandus relativement rapidement pendant cette période et que le matériel de console correspondant était également nécessaire. Cela n’était possible qu’avec la mise à niveau PS4 Pro. Si l’on devait suivre la même approche pour un potentiel PS5 Pro, les écrans 8K devraient s’imposer clairement dans les prochaines années, mais les experts ne l’anticipent pas. Bien entendu, un matériel plus puissant ne doit pas nécessairement viser des résolutions encore plus élevées. Les technologies évoluent également dans de nombreux autres domaines, où la PS5 classique est également susceptible d’atteindre ses limites à un moment donné.

Comme toujours, cependant, il vaut également ici qu’un brevet ne signifie pas nécessairement qu’il sera finalement mis en œuvre. Jusque-là, il faut être un peu sceptique.

Merci à Crydog pour le tuyau!