Un nouveau brevet Apple pourrait entraîner l’utilisation de la conduction osseuse pour fournir de l’audio sur les prochains AirPod

Les AirPods sans fil Bluetooth d’Apple restent l’un des appareils les plus populaires de l’entreprise. Et nous ne serions pas surpris de voir plusieurs offres fabuleuses pour les AirPods Pro à l’approche de la prochaine saison de magasinage des Fêtes. En marchant dans la rue, vous verrez probablement un certain nombre de personnes arborant le portable intra-auriculaire. Il existe des preuves anecdotiques que les AirPod remplacent l’Apple Watch en tant qu’accessoire le plus recherché par les utilisateurs d’iPhone.

Apple brevète une méthode qui permettrait d’utiliser la conduction osseuse sur une future version des AirPods



La version « Pro » des AirPods dévoilée en mars a propulsé les écouteurs d’Apple à un autre niveau avec sa suppression active du bruit et le mode Transparence qui permet d’entendre les bruits ambiants à travers les écouteurs. Résistants à l’eau et à la transpiration, les AirPods Pro ont trois tailles d’embouts d’oreille différentes permettant un ajustement amélioré. Si Apple donne suite à un brevet, il a été délivré par le US Patent and Trademark Office (via AppleInsider), une future variante des AirPods pourrait inclure l’audio à conduction osseuse.

Illustration tirée du nouveau brevet d’Apple

La conduction osseuse transmet les sons en utilisant des vibrations envoyées par la mâchoire et la tête d’une personne. Les vibrations sautent le tympan et sont captées par l’oreille interne où elles sont transformées en sons. Cette technologie est un excellent remplacement pour ceux qui sont malentendants ou lorsqu’une raison médicale empêche une personne de mettre des écouteurs ou des écouteurs. Il fonctionne également sous l’eau où les vibrations ne sont pas arrêtées par le manque d’air.

Dans le brevet, Apple explique la conduction osseuse en disant: «Les écouteurs à conduction osseuse permettent à un utilisateur d’entendre les sons par vibration des os du crâne de l’utilisateur. Les écouteurs à conduction osseuse sont différents des casques à conduction aérienne, qui convertissent les signaux sonores en vibrations de l’air qui sont alors détecté par l’oreille humaine. Avec la conduction osseuse, les signaux sonores sont transmis directement au corps de l’utilisateur, via un contact direct avec l’utilisateur. Différents types d’écouteurs à conduction osseuse peuvent fonctionner en contactant différentes parties de la tête de l’utilisateur et en transmettant le son à travers différentes parties du crâne de l’utilisateur. Par exemple, un jeu d’écouteurs à conduction osseuse peut être conçu pour faire vibrer les os temporaux sur les côtés du visage de l’utilisateur, soit devant ou derrière l’oreille de l’utilisateur. D’autres écouteurs à conduction osseuse peuvent être conçus pour transmettre le son à travers d’autres parties du crâne, comme l’os sphénoïde, l’os de la mâchoire ou l’os nasal. «

Voir aussi La réalité vue à travers des sujets authentiques de narration visuelle, dit Getty Une autre illustration du brevet

Mais il y a des problèmes de conduction osseuse. Premièrement, ce dernier n’est efficace qu’à 4 000 Hz et moins. Au-dessus de ce niveau, la qualité du son se dégrade. L’audition humaine couvre de 20 Hz à 20 000 Hz, donc la conduction osseuse ne fonctionnera qu’avec un petit pourcentage de la plage d’audition humaine. De plus, le contact avec la tête est nécessaire pour que cette technologie fonctionne. Cela provoque une sensation de chatouillement tactile qui peut être agaçante.

Le brevet, intitulé «Multipath audio stimulation utilisant des compresseurs audio», envisage de séparer les signaux audio en une composante haute fréquence, une composante moyenne fréquence et une composante basse fréquence. Les signaux de fréquence moyenne et basse sont traités à l’aide d’un compresseur pour réduire la plage dynamique de l’audio, puis combinés. Ce composant, constitué des signaux combinés et compressés à moyenne et basse fréquence, est transmis par conduction osseuse. Les signaux haute fréquence sont transmis dans l’air. Cela permet à l’audio délivré par conduction osseuse d’atteindre le point idéal en termes de fréquences.

Le brevet a été déposé à l’origine en mai 2018 et porte le numéro 10728649. Apple reçoit un grand nombre de brevets chaque année (les conseils en brevets doivent également manger), mais cela ne signifie pas que chaque brevet que la société reçoit sera utilisé sur un appareil à venir. Selon le super analyste Ming-Chi Kuo, la prochaine version des AirPods devrait être dévoilée avant la WWDC de l’année prochaine (qui pourrait être diffusée virtuellement à nouveau) en juin. Les AirPods 3 auront le même design que les AirPods Pro selon Kuo et pourraient utiliser la conduction osseuse pour fournir de l’audio.