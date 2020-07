Un nombre important de personnes ne respectent pas les nouvelles lois en Angleterre

Un nombre important d’acheteurs ne se sont pas conformés aux nouvelles lois rendant obligatoire le port de masques faciaux dans les magasins en Angleterre qui sont entrées en vigueur vendredi.J’ai visité deux grands supermarchés et plus d’une douzaine de magasins dans un centre commercial de Londres et j’ai constaté que les mesures S’assurer que les clients observent la nouvelle règle varie considérablement d’un détaillant à l’autre Supermarchés contre police Certains des plus grands magasins et chaînes de supermarchés du Royaume-Uni, dont Tesco, Sainsbury’s et Waitrose, avaient déclaré qu’ils n’imposeraient pas le port de masque, arguant que cela devrait incomber à la police – Alors que la police a insisté sur le fait que c’était la responsabilité des détaillants.Le bulletin d’information a coupé le bruitChaque client de Waitrose dans le centre commercial Southside à Wandsworth, dans le sud-ouest de Londres, portait un masque, évitant ainsi une amende potentielle de 100 £. sur Wandsworth High Street, cependant, seulement environ la moitié des personnes entrant et sortant du magasin – qui est considérablement plus petit, avec des allées plus étroites – ne portaient pas de c Certains détaillants ont fait valoir qu’il était de la responsabilité de la police d’appliquer les nouvelles lois, pas la leur (Photo: Getty) « Je sais que j’ai besoin d’un masque mais je l’ai oublié » Un client, un chauffeur de livraison pour une autre entreprise qui s’était dépêché un sandwich et une boisson, expliqua qu’il avait un masque dans sa camionnette mais qu’il avait oublié de le mettre. «Je sais que j’ai besoin d’un masque mais je suis entré et j’ai oublié. Je l’ai laissé dans ma camionnette « , a-t-il déclaré. » Je crains d’être condamné à une amende « , a-t-il ajouté. Lors de ma visite, Ciara, qui vient d’Irlande et qui a refusé de donner son nom de famille, fouillait dans les tringles à vêtements et était la seule cliente du magasin à ne pas se couvrir le visage. « Je l’ai littéralement oublié , » dit-elle. «J’en ai un, mais je suis sorti pour ma promenade quotidienne – je n’en porte jamais quand je vais me promener dans le parc – et j’ai réalisé que je devais acheter un manteau. Je suis venu ici et j’ai réalisé que je ne l’avais pas avec moi. »Exemptions Andrew, un autre acheteur de WH Smith, ne portait pas non plus de masque – mais parce qu’il en est exempté. Ceux qui sont exemptés comprennent les personnes incapables de mettre, de porter ou de retirer un masque facial en raison d’un problème de santé ou d’un handicap; ceux qui accompagnent quelqu’un qui compte sur la lecture labiale pour communiquer; et les enfants de moins de 11 ans. «Je suis autiste et j’ai des difficultés respiratoires», a expliqué Andrew. Il a dit que personne ne l’avait défié de ne pas porter de masque mais que s’ils le faisaient, «j’essaierais de les ignorer». « Il y avait beaucoup de gens qui n’étaient pas exemptés qui ne portaient pas de masque, a déclaré un membre du personnel du café Costa du centre. » Nous avons eu beaucoup de gens qui sont venus aujourd’hui sans masque – nous pouvons ‘ t les servir », a déclaré le barista Jade Newman derrière le comptoir, de l’autre côté d’une vitre de Perspex. Lire la suite Le coronavirus a transformé les masques faciaux en « nouvelles lunettes de soleil » – un accessoire de mode qui remplit une fonction Costa est l’une des chaînes à avoir annoncé qu’elle n’appliquerait pas les masques faciaux, mais dans cette branche, la règle est mise en œuvre (un avis sur la porte demande aux clients: «N’oubliez pas de porter votre masque facial dans ce magasin»). Lorsque les gens sont assis, ils sont autorisés à retirer leurs masques pour manger et boire, mais ils doivent les remettre avant de quitter leur table. « Quand vous leur dites que vous ne pouvez pas les servir, ils sont très contrariés et tendus », a déclaré Mme Newman «Certains d’entre eux sortent leurs masques de leurs sacs et les mettent quand vous dites quelque chose. Personne n’a dit qu’ils étaient exemptés. »Elle a dit à propos des clients qu’elle a dû refuser:« Ils devraient savoir maintenant – ils ont eu des semaines pour se préparer. »@ Kt_grant

