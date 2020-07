Un montage sur les réseaux sociaux viraux présente la génération impressionnante de PS4

Nous pensons qu’il est probablement juste de dire que la PlayStation 4 a accueilli certains joli Bons jeux. Sony, en particulier, a transformé son portefeuille propriétaire en un titan inégalé de l’industrie, et ce montage sur les réseaux sociaux célèbre cela. Donnez-lui une montre, nous attendrons:

pic.twitter.com/qBaoNzrE5Y— Much (@ Much118x) 23 juillet 2020

Ouais, le montage vidéo est évidemment exceptionnel, mais le logiciel affiché est assez décent aussi, hein? Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part II, Uncharted 4: A Thief’s End, Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Bloodborne… Ce n’est pas une mauvaise génération, n’est-ce pas?