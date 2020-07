Un mineur de données révèle des défis de POI et d’anciens astronautes dans Fortnite

Capture d’écran via Epic Games

Fortnite Le mineur de données FortTory a découvert un vaisseau spatial qui s’est écrasé sous l’eau, le point d’intérêt du Crash Site et les défis de l’ancien astronaute qui pourraient arriver à la bataille royale à l’avenir.

Le mineur de données a souligné plus tôt dans la journée que les nouveaux fichiers du plus récent Fortnite la mise à jour contenait plusieurs plans d’un petit vaisseau spatial. FortTory a montré qu’il peut être trouvé derrière Craggy Cliffs à un POI de Crash Site.

Le vaisseau spatial ne ressemble pas à la fusée utilisée dans la finale cinématographique de Fortnite Season X. C’est beaucoup plus petit et plus rond que la fusée longue et mince. Les joueurs ne pourraient pas non plus interagir avec.

Le vaisseau spatial pourrait être accompagné des défis de l’ancien astronaute, dans lesquels les joueurs devront apparemment aider à libérer l’astronaute qui est coincé à l’intérieur. Il y aura plusieurs étapes pour remettre son navire en ligne, selon FortTory.

Capture d’écran via Fortnite

Le processus pourrait impliquer de vaincre certains attaquants PNJ, similaires aux Mauraders. Les étapes rumeurs consistent en:

Trouvez l’ancien navire

Récupérez la partie manquante

Installez la pièce manquante

Commencer la séquence de lancement

Arrêtez le lancement du navire

Mais pour l’instant, Fortnite les fans devront attendre que le niveau d’eau baisse à nouveau pour trouver le POI et le vaisseau spatial présumés.

le Fortnite La mise à jour v13.30 est sortie aujourd’hui, principalement avec des corrections de bugs et un focus sur les LTM Summer Showdown. Mais les voitures et les rumeurs de POI Atlantis, que les fans s’attendaient à ajouter aujourd’hui, ont été laissés pour compte.