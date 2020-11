Un milliardaire construit une académie de football et en fait don à SK Rapid

Bonne nouvelle pour SK Rapid. Comme le rapporte Kurier, le milliardaire et fan Michael Tojner construira un nouveau centre pour les jeunes en 2021 et le donnera ensuite à SK Rapid.

La recherche d’un sponsor pour le centre de formation et de jeunesse prévu dans le Prater de Vienne a apparemment été trouvée. Michael Tojner, le milliardaire et ardent fan de Rapid et patron de Vartra, devrait être bruyant Courrier Aidez à une injection d’argent indispensable et financez complètement le centre de jeunesse tout en assumant l’ensemble des risques.

Dès que le projet d’un million de dollars est terminé, il devrait être donné au Hütteldorfer, le contrat devrait déjà être prêt à être signé.

« Tant que l’encre n’est pas sèche, nous ne donnerons aucune confirmation des plans du Prater. En tout cas, il est important que – comme annoncé lors de la campagne électorale – nous soyons le patron de notre propre maison et Rapid ne se vendra à personne », déclare Rapid President Bruckner.