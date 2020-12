Un membre du culte Heaven’s Gate explique pourquoi ils voulaient tous se faire castrer (vidéo exclusive)

Il y a beaucoup de choses à être choquées quand il s’agit de la secte religieuse OVNI Heaven’s Gate, mais l’un des aspects souvent oubliés était la participation volontaire des membres de la secte de la castration de masse.

Dans un clip exclusif de la prochaine série documentaire HBO Max «Heaven’s Gate: The Cult of Cults», un ancien membre explique pourquoi il voulait être la première personne à subir l’intervention malgré le fait qu’elle devait être pratiquée par une ancienne infirmière dans un établissement non médical. «C’est terriblement humain», dit-il à propos de son raisonnement. Regardez le clip ci-dessus.

«En tant que personne qui a été si profondément ancrée dans la secte pendant si longtemps, la vision de Sawyer sur le groupe et des moments cruciaux comme celui-ci sont essentiels tout au long du documentaire», a déclaré Ross Dinerstein, producteur exécutif de la série, dans un communiqué. «Non seulement il était présent pour ces moments, mais il était généralement au centre, jouant un rôle majeur. Dans chaque épisode, il parle complètement de son temps avec Heaven’s Gate, du processus de réflexion et des motivations derrière les actions de la secte et de nombreuses subtilités qui n’ont pas encore été partagées publiquement.

«Heaven’s Gate: The Cult of Cults» est une série en quatre parties décrite comme un «examen approfondi du culte infâme des ovnis à travers les yeux de ses anciens membres et de ses proches. Ce qui a commencé en 1975 avec la disparition de 20 personnes d’une petite ville de l’Oregon, s’est terminé en 1997 par le plus grand suicide sur le sol américain et a changé à jamais le visage de la religion moderne New Age.

Les quatre épisodes de la série feront leurs débuts sur HBO Max le vendredi 4 décembre à 8 h HP.

«Heaven’s Gate: The Cult of Cults» est un Max Original produit par CNN Original Studios et Campfire. Dirigé et produit par Clay Tweel («Gleason»), la série documentaire est également produit par le PDG de Campfire Ross Dinerstein («The Innocent Man») et Shannon Riggs, Amy Entelis et Lyle Gamm pour CNN Original Studios, avec Chris Bannon, Eric Spiegelman, Peter Clowney et Erik Diehn sont les producteurs exécutifs pour la société de médias numériques Stitcher (podcast «Heaven’s Gate», podcast «Sold in America»).