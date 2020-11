Un médicament contre la polyarthrite rhumatoïde offre de l’espoir et pourrait être le «  traitement Covid le plus efficace  », selon un essai

Un médicament pour la polyarthrite rhumatoïde pourrait s’avérer être le traitement le plus efficace pour Covid-19 à ce jour parmi les thérapies existantes pour d’autres conditions, a révélé un essai majeur.Les scientifiques ont averti que des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais ont déclaré que les résultats préliminaires du médicament, connus sous le nom de tocilizumab, suggèrent qu’il pourrait être «aussi grand ou même plus grand» qu’une gamme de stéroïdes qui offrent actuellement le meilleur espoir de traitement pour les patients Covid. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter iIl s’agit notamment de la dexaméthasone et de l’hydrocortisone, qui réduisent le risque de 20 à 30% de décès chez les patients les plus gravement malades, mais il est trop tôt pour donner des chiffres équivalents sur la survie du tocilizumab car les données nécessitent une analyse plus approfondie – et il est fort possible qu’elles se révèlent beaucoup moins efficaces à Ils sauvent des vies que les traitements aux stéroïdes, ont déclaré les chercheurs. Réduit l’inflammation Mais les chercheurs sont convaincus que le médicament, qui réduit l’inflammation, est commercialisé sous le nom d’Actemra et coûte 500 £. à 1 000 £ la dose, se révélera très efficace et pourrait bientôt être administré aux patients des unités de soins intensifs. «Nous pensons que ce sont des résultats très excitants, nous sommes encouragés par eux», a déclaré le professeur Anthony Gordon, de l’Imperial College de Londres. Dr Lennie Derde , Consultant en médecine de soins intensifs au centre médical universitaire d’Utrecht, a ajouté: «C’est un résultat absolument incroyable. Avoir une deuxième thérapie efficace pour les patients gravement malades [after the steroid treatments] quelques mois après le début de la pandémie est sans précédent. » En savoir plus Traitement contre le coronavirus: le NHS a approuvé un stéroïde couramment utilisé, la dexaméthasone, après qu’une étude a révélé qu’il réduisait considérablement les taux de mortalité. tandis que le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Jonathan Van-Tam, a salué les résultats, mais a averti qu ‘«il est essentiel que nous voyions les résultats complets une fois que tous les suivis des patients sont terminés». patients malades en soins intensifs. Mais cela n’a pas brisé les deux types d’amélioration des résultats qu’ils surveillaient; sauver la vie d’une personne et accélérer son rétablissement.Il est possible que le médicament accélère le rétablissement de personnes qui allaient déjà se rétablir tout en sauvant relativement peu de vies, voire aucune vie – bien que les chercheurs espèrent qu’il accélère à la fois le rétablissement de ceux qui auraient récupéré de toute façon et sauve des vies.Ils espèrent découvrir dans quelques semaines après avoir séparé leurs données de « résultat » et lorsque tous les résultats seront connus – car certains patients qui ont été traités n’ont pas encore définitivement survécu Bien qu’ils espèrent que le médicament pourra sauver de nombreuses vies, même une réduction du temps passé dans les unités de soins intensifs pour les patients survivants serait d’une grande aide, réduisant la pression dans les services, ont souligné les chercheurs. les résultats des études précédentes sur l’effet du tocilizumab sur les patients atteints de Covid-19 ont été mitigés, certains montrant des bénéfices tandis que d’autres indiquent le médicament w Les chercheurs de cet essai ont déclaré que la différence dans les résultats pourrait être due au fait qu’ils n’ont examiné que les patients gravement malades et leur ont donné le médicament relativement tôt – dès qu’ils sont entrés dans le service de soins intensifs.

