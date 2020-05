Un match de rugby a fait dérailler sa carrière mais le retard de Tokyo donne à Wayde van Niekerk une chance de défendre son titre au 400m

Lorsque Wayde van Niekerk a pris d’assaut la ligne d’arrivée pour décrocher l’or aux Jeux olympiques de Rio 2016, il s’est fermement établi comme une icône de l’athlétisme mondial.

Briser le record du monde du 400m de Michael Johnson, âgé de 17 ans, a déclenché une réaction majestueuse à travers le monde. Une star est née.

Il s’agit de l’une des performances les plus marquantes des Jeux de Rio, ce qui a incité beaucoup de gens à croire que l’Afrique du Sud serait le prochain poster de l’athlétisme. L’homme pour remplacer Usain Bolt au sommet du sport.

«Van Niekerk est si jeune, que peut-il faire d’autre? Peut-il passer moins de 43 secondes? C’est quelque chose que je pensais pouvoir faire, mais je ne l’ai jamais fait », a déclaré Johnson après la gigantesque exposition de van Niekerk. « Usain Bolt prendra bientôt sa retraite, ce pourrait être la prochaine star. »

Il était collé sur les pages sportives. Chaque marque voulait travailler avec lui. Chaque journal a demandé une entrevue. Pendant toute l’exposition, il est resté modeste, est resté motivé.

Tout ce sur quoi il se concentrait était d’obtenir plus de succès sur la piste, de continuer à s’améliorer.

L’année suivante, l’homme du Cap s’est enflammé pour assurer la gloire des championnats du monde à Londres. Bolt a pris sa retraite ce mois-ci. Van Niekerk était le nouvel héritier apparent.

Mais juste au moment où les choses ont commencé à s’améliorer, sa carrière a rapidement déraillé.

Il a déchiré son ligament croisé antérieur du genou (LCA) lors d’un match de rugby de bienfaisance au Cap fin 2017. Il n’a réalisé la gravité de la blessure que quelques jours plus tard. Un long chemin vers la reprise nous attend.

Il y a eu de nombreux jours sombres au cours de ce processus de réhabilitation, cependant, la résilience et la volonté de monter à nouveau sur le podium ont alimenté son ambition. Le doute fait partie du fait d’être un athlète. Être critique crée des questions, vous permettant de libérer votre vaste potentiel.

Près de trois ans après sa blessure au genou, des signes de progrès commencent à apparaître pour le joueur de 27 ans. Un homme que de nombreux fans ont hâte de voir de retour en compétition sur la scène mondiale.

Bien que la décision de reporter les Jeux olympiques de Tokyo jusqu’en 2021 ait été un coup dur pour de nombreux athlètes, cela donne à van Niekerk plus de temps pour se préparer et améliorer sa condition physique et sa vitesse.

Comme il l’a dit au Chaîne olympique l’année dernière, « Tokyo n’est qu’un autre tremplin vers l’héritage que je veux laisser derrière moi. »

Il a du temps de son côté. Il ralentit pour retrouver son meilleur niveau. Il n’est revenu à la compétition qu’en février et même s’il est peut-être un peu en retrait là où il veut être, cela viendra avec patience.

Il a fait un retour gagnant à l’action dans une course de 400m au championnat Free State en février 2019, mais a raté les championnats du monde en septembre dernier en raison d’une ecchymose au genou.

En son absence, Steven Gardiner a décroché la médaille d’or mondiale, le Colombien Anthony Jose Zambrano prenant la médaille d’argent devant l’Américain Fred Kerley.

Pendant que les lumières et les caméras se fixaient sur les championnats du monde, van Niekerk s’entraînait tranquillement loin de la grande scène. Il n’a peut-être été éloigné de la piste que pendant deux ans, mais les gens peuvent parfois oublier rapidement.

Il a terminé sa première course en 12 mois à Bloemfontein le 17 février, franchissant la ligne d’arrivée en 10,20 secondes chronométrées sur 100 m. Une semaine plus tard, il a remporté les courses de 200 et 400 mètres.

Bien que sa victoire n’ait peut-être pas été une compétition officielle, terminer une course sans complication au genou a été un coup de pouce significatif alors qu’il mise pour revenir en forme.

Au cours des deux dernières années, ce simple acte de sprint avait été rempli de tant de doutes. Gagner ces courses était la preuve que son corps pouvait recommencer.

Avec sa famille et ses amis proches fournissant une énergie positive, van Niekerk est passé du mode de retour à l’esprit guerrier. Prêt au combat lorsque la saison reprend.

Habituellement, il a son entraîneur Ans Botha à ses côtés, mais avec des règles de verrouillage strictes en Afrique du Sud, les deux se distancient pour le moment.

Botha a 78 ans et a joué un rôle énorme dans les progrès de van Niekerk au fil des ans.

Néanmoins, il continue de s’entraîner dans sa base du Cap, utilisant un tapis roulant avancé pour le défier de différentes manières.

Cependant, malgré sa soif de succès olympique, certains experts pensent qu’il sera difficile pour van Niekerk de conserver sa couronne à Tokyo, surtout après avoir subi une blessure de cette gravité.

Les blessures peuvent voler des carrières – c’est la triste réalité – cependant, van Niekerk aime les défis. Et le report des Jeux olympiques jusqu’en 2021 lui donne plus de temps pour revenir à son meilleur.

Désormais totalement indolores, ces longues heures passées à la maison ont ravivé cette faim et cette envie de conduire. Les progrès sont solides et il y a de fortes chances qu’il escalade ces sommets d’il y a quatre ans. Le succès est attiré par lui.

Il avait précédemment déclaré qu’il voulait aller là où personne n’était allé auparavant – pour courir un 400 mètres sous les 43 secondes. C’est là qu’il veut être. Pas de meilleur endroit pour le faire qu’à Tokyo.

Ce serait un retour incroyable si le Sud-Africain pouvait revenir à son meilleur niveau et réussir la défense de son titre olympique.

En savoir plus sur l’application Sport360