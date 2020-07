Un manifestant du HS2, 22 ans, risque une peine de prison pour «  violation des règles d’intrusion  » lors d’une manifestation pour l’abattage d’arbres

Un manifestant HS2 de 22 ans risque une peine de prison pour avoir prétendument manifesté dans une forêt protégée par une injonction anti-intrusion. Wood, Warwickshire à plusieurs reprises en avril.Les manifestants affirment que le groupe de M. Cuciurean était là pour filmer les entrepreneurs HS2 abattant des arbres, afin de garantir le respect des règles de protection de la faune. Les avocats de M. Cuciurean ont déclaré que les limites du site changeaient constamment, ce qui semait la confusion quant au lieu de départ de la terre injonction. «Le cas d’Elliott Cuciurean est le premier où HS2 a demandé l’incarcération d’un manifestant», ont déclaré les avocats de M. Cuciurean Robert Lizar dans un communiqué. « Notre client a été distingué parmi de nombreux autres militants sur le site. » Se sont comportés violemment envers les manifestants sans justification », ont-ils ajouté. Elliott Cuciurean, 22 ans, risque une peine de prison pour avoir protesté contre HS2 (Photo: HS2 Rebellion) Manifestations` `de plus en plus criminelles ». sur empêcher les manifestants d’entrer sur des terres légalement détenues par HS2, et a déclaré que les manifestants sont souvent «violents, extrêmement abusifs et que leurs actions sont de plus en plus criminelles». sont coûteux pour le contribuable », a déclaré un porte-parole. «Pendant la pandémie de COVID-19, les actions des manifestants de la rébellion d’extinction ont mis nos travailleurs et le public en danger, et les services d’urgence sous une pression inutile.» L’audience se poursuit vendredi.

