Un livre vierge sur un politicien italien d’extrême droite en tête des charts Amazon

Un livre sur le chef de l’opposition d’extrême droite italienne Matteo Salvini est devenu un best-seller même s’il ne contient que des pages vierges – 110 d’entre elles. Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration, avec 110 pages et coûte 6,99 € (6,30 £), est en tête la liste des best-sellers du détaillant en ligne Amazon. La newsletter i dernières nouvelles et analyses «Ce livre est plein de pages blanches. Malgré des années de recherche, nous n’avons rien trouvé à dire à ce sujet, alors n’hésitez pas à utiliser ce livre pour vos notes », indique la description. M. Salvini, 47 ans, est un ancien vice-premier ministre italien qui dirige le parti de la Ligue. . Il est une figure polarisante connue pour ses vues intransigeantes sur l’immigration et l’Union européenne, et ses affinités avec d’autres dirigeants populistes tels que le président sortant des États-Unis, Donald Trump.Haut des palmarès M. Salvini, 47 ans, est un ancien vice-premier ministre italien qui dirige le parti de la Ligue (Photo: Simona Granati / Corbis / Getty) L’auteur du livre est cité comme Alex Green, analyste politique, mais on pense généralement que c’est un nom de plume. Le détaillant a déclaré que le livre avait été publié de manière indépendante en 2019. Le livre a attiré l’imagination des médias italiens, notamment La Stampa, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano et Il Sole 24 Ore. Les critiques d’Amazon étaient pour la plupart positives, avec une moyenne de 4,7 étoiles. . «Une lecture longue et difficile, mais cela en valait la peine», a déclaré un critique ironique. Mais tout le monde ne semblait pas comprendre la blague. Un acheteur a écrit: «C’est une honte et une arnaque. À l’intérieur, il n’y a que des pages vierges et même sans les numéros sur les pages. »Un fan de Salvini a écrit:« Je n’écris cette critique que pour vous dire qu’il s’agit d’un livre blanc, vendu avec la complicité d’Amazon (de gauche) pour l’amusement des gauchers seulement. Le critique, qui lui a attribué une étoile, a ajouté: «Je ne l’ai acheté que pour en parler en mal. Vous ne devriez pas l’acheter!