Un juge rejette la demande de l’école la plus chère du monde d’empêcher la famille de parler d’allégations d’intimidation

L’Institut Le Rosey, l’école la plus chère du monde, a vu une demande légale refusée d’essayer de faire taire une famille qui poursuit en justice pour avoir déclaré que leur fille avait été victime d’intimidation dans l’institution exclusive située sur les bords du lac Léman. Le Rosey, qui facture des frais supérieurs à 100000 £ par an, a demandé à un tribunal suisse de tenter d’empêcher les parents de la fille de parler publiquement et aux médias de l’affaire. Un juge, cependant, a rejeté la décision. Le licenciement est le dernier volet d’une longue bataille entre la famille et l’école. Les parents, les milliardaires indiens Radhika et Pankaj Oswal, affirment que Le Rosey n’a pas correctement traité une plainte selon laquelle leur fille cadette avait été «moquée et raillée» en raison de son origine raciale. Ils allèguent que leur fille, qui avait 14 ans à l’époque et a depuis quitté l’école, souffrait d’insomnie et de crises d’angoisse à la suite de l’intimidation. M. et Mme Oswal m’ont dit: «Le Rosey a récemment lancé sans succès une demande auprès d’un tribunal suisse pour essayer de nous empêcher de parler aux médias. Cette stratégie a été examinée et rejetée par le tribunal. Royauté dans les rangs Le Rosey, dont les anciens élèves comprennent des membres des familles Taittinger, Rothschild et Rockefeller, le duc de Kent, le roi Juan Carlos I d’Espagne et le petit-fils de Sir Winston Churchill, a déclaré que l’application était «une demande légale de routine étant donné que les allégations concernent des mineurs ». Les Oswals, dont la fortune est estimée à 1,5 milliard de livres sterling, ont entamé des poursuites judiciaires contre Le Rosey et un procès devrait avoir lieu cet été mais a été retardé en raison de la pandémie de Covid-19. L’école, qui possède son propre yacht de 38 pieds sur le lac Léman, a déclaré: «Le Rosey éduque des étudiants du monde entier depuis 1880. La sécurité de nos étudiants est notre priorité absolue et nous avons mis en place des politiques claires en matière de conduite. Lorsque ces allégations ont été faites, l’école a ouvert une enquête pour déterminer les faits. L’école a ajouté: «Nous sommes impatients de voir ce problème résolu devant les tribunaux et de poursuivre notre mission, vieille de 140 ans, d’éduquer les étudiants de plus de 60 pays aux valeurs suisses de respect et de compréhension mutuelle.» Le campus du Rosey au Rolle possède sa propre salle de concert, deux piscines, un centre équestre et un stand de tir. Elizabeth Taylor, Sir Roger Moore et Diana Ross ont tous envoyé leurs enfants à l’école.

