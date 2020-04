Un juge lance la poursuite pour poursuites malveillantes de Smollett – betanewsfr

CHICAGO (AP) – Un juge fédéral a rejeté mercredi le procès de l’acteur malveillant Jussie Smollett contre la ville de Chicago et plusieurs policiers.

L’ancien acteur d ‘«Empire» a déclaré à la police qu’il avait été battu par deux hommes qui lui avaient passé un nœud coulant dans le cou et lui avaient lancé de vils commentaires lors d’une attaque près de son domicile au centre-ville de Chicago en janvier de l’année dernière. La police de Chicago a déclaré que l’attaque avait été organisée et Smollett a été accusé d’avoir fait un faux rapport. Ces accusations ont par la suite été abandonnées sans grande explication des procureurs.

En avril 2019, la ville a poursuivi Smollett pour obtenir le remboursement de plus de 130000 $ versés en heures supplémentaires à des policiers qui étaient impliqués dans l’enquête sur l’attaque raciste et homophobe présumée contre Smollett, qui est noir et gay.

Smollett a répliqué en novembre, affirmant que la ville ne pouvait pas recouvrer les coûts car elle avait accepté 10 000 $ de Smollett « comme paiement intégral dans le cadre du rejet des accusations portées contre lui ». Le procès a indiqué que Smollett avait été victime d’une poursuite malveillante qui lui avait causé l’humiliation et une détresse extrême.

La juge de district américaine Virginia Kendall a statué mercredi que Smollett ne peut pas intenter de poursuites judiciaires malveillantes tant que toutes les procédures contre lui ne sont pas terminées.

Kendall faisait référence à la nomination d’un procureur spécial en février, qui a inculpé Smollett pour six chefs d’accusation, dont celui d’avoir menti à la police au sujet de l’attaque présumée.

Elle a déclaré que le motif du département de police de Chicago était de traduire Smollett en justice « pour un crime qu’il avait de bonnes raisons de penser qu’il avait commis ».