Un journaliste d’Arsenal partage ce qu’on lui a dit sur Thomas Partey – .

in

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Arsenal est entré dans la trêve internationale sous un nuage pour deux raisons.

Non seulement ils ont été battus 3-0 par Aston Villa à l’Emirates Stadium la semaine dernière, mais Thomas Partey, leur signature de 45 millions de livres le mois dernier, s’est blessé à la mi-temps.

En conséquence, le milieu de terrain ghanéen a été exclu de l’équipe de son équipe nationale pendant la pause de deux semaines et le patron des Gunners, Mikel Arteta, a confirmé que le joueur subirait un scan lundi, mais il n’y a pas eu beaucoup d’informations sur le problème depuis. .

Mais le journaliste de Goal Charles Watt, qui couvre Arsenal, a révélé vendredi une bonne nouvelle sur sa chaîne YouTube.

L’ascension fulgurante de Ryan Christie pour le Celtic et l’Ecosse | Avec John Hughes

mariée

740720

L’ascension fulgurante de Ryan Christie pour le Celtic et l’Ecosse | Avec John Hughes

/static/uploads/2020/11/678456_t_1605301231.jpg

678456

centre

Watt a affirmé avoir entendu dire que Partey « se sentait assez confiant » qu’il ne s’agissait que d’un problème mineur et que le joueur lui-même espérait être à nouveau en forme « très bientôt ».

Il a dit: «J’ai parlé à quelqu’un que je connais [who is] proche du joueur et il a dit que Partey se sentait assez confiant que cela n’allait pas être une grave blessure. Je ne pouvais pas connaître le calendrier exact de son retour, mais il espérait qu’il reviendrait très bientôt.

Plus tôt Partey est de retour, mieux c’est.

Arsenal a une tête très expérimentée à Granit Xhaka qui peut couvrir l’ancien milieu de terrain de l’Atletico Madrid.

Mais ils ont des matchs délicats à l’horizon – loin de Leeds et Tottenham Hotspur au cours des trois prochaines semaines – et de bons résultats dans les deux matchs sont beaucoup plus probables avec quelqu’un comme Partey à leur disposition.

Photo par Catherine Ivill / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « Nous savons »: le père du joueur d’Everton dit que l’ancien club veut qu’il revienne

Partager : Tweet