Un jour à la fois: le showrunner avance des détails sur le personnage d’Elena dans la troisième saison

Un jour à la fois redémarrage de Netflix Traitant des problèmes actuels de sexualité, de dépression et d’immigration, tout en restant fidèle à la tradition d’être une comédie familiale classique, elle tourne déjà sa troisième saison dans laquelle il semble que nous en verrons plus sur la fille adolescente du protagoniste. .

L’adolescent est l’une des histoires les plus importantes de la série. Elena (Isabella Gomez), qui est sortie lesbienne la première saison et est devenue championne de la communauté LGBTQ la deuxième. Et dans la saison 3, nous la verrons heureuse avec sa nouvelle petite amie, ce qui signifie qu’elle explorera les aspects physiques de sa sexualité.

« Maintenant, elle est une jeune lesbienne », La showrunner Gloria Calderon Kellett explique à TV Guide au ATX TV Festival plus tôt cette année. « Elle est sortie, elle sort ensemble, eh bien, elle a une petite amie. Et puis nous voyons l’approfondissement de cela. «

L’émission ne craindra pas non plus ce que le sexe signifie pour une jeune lesbienne. Kellett Elle ajoute également que maintenant qu’elle a grandi en tant que femme hétérosexuelle, elle a vu de nombreuses représentations de la façon dont une relation directe se développe émotionnellement et physiquement, mais il n’y avait aucun exemple à la télévision de relations homosexuelles croissantes. Heureusement, Kellett Il dit qu’il a été éduqué sur le même sujet dans sa salle d’écrivains divers, qui comprenait de nombreuses orientations sexuelles.

« Je devais me poser la question, qu’est-ce que le sexe? ‘Je ne sais même pas, » m’a dit. « En tant que femme hétéro, je suis comme, c’est la pénétration? C’est ça le sexe? Nous sommes vraiment entrés et ils nous ont vraiment fait savoir « c’est ce que c’est », c’est ainsi que nous le considérons – des choses que j’ai faites. Nous avons donc eu ces conversations et nous verrons sûrement certains de ces événements dans l’émission cette année, c’est sûr. »

La saison 3 de One Day at a Time est prévue en 2019.

Guide télévisé