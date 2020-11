Un joueur qui aurait ignoré l’intérêt de Leeds est soudainement rattrapé par un adolescent blanc – .

Photo de LEE SMITH / POOL / AFP via Getty Images

Un joueur qui aurait « ignoré » l’intérêt de Leeds United pour la fenêtre de transfert d’été devra désormais faire face à la concurrence pour sa place internationale d’un joueur de l’académie blanche.

Nohan Kenneh a été appelé dans l’équipe anglaise des moins de 20 ans pour la toute première fois lundi, à deux mois de son 18e anniversaire.

Et parmi ses nouveaux coéquipiers se trouve le milieu de terrain de Manchester City Tommy Doyle, sur qui le Nouvelles du soir de Manchester a affirmé que Leeds était enthousiaste.

Mais Doyle aurait voulu rester à City – son club d’enfance et celui de ses grands-pères Mike Doyle et Glyn Pardoe – et a ensuite signé un nouveau contrat.

Le Mancunien a plus d’un an de plus que Kenneh et est déjà apparu à quatre reprises pour les Citizens – quatre de plus que le joueur né au Libéria pour Leeds.

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images

En fait, Kenneh n’est devenu que récemment une caractéristique régulière des Blancs des moins de 23 ans.

Et bien qu’il soit peu probable qu’il entre directement dans l’équipe U20 de Lee Carsley, le fait qu’il puisse être impliqué du tout, en compétition avec des joueurs comme Doyle, devrait donner à Leeds matière à réflexion pour l’avenir.

