Un joueur «  incroyable  » de Tottenham pourrait partir en janvier, affirme Romano – .

Photo de Rob Newell – CameraSport via Getty Images

Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Dele Alli pourrait partir en janvier, selon Fabrizio Romano sur le podcast Here We Go.

Alli a eu du mal à faire partie de l’équipe de Tottenham tout au long de la saison jusqu’à présent, Jose Mourinho surplombant constamment le milieu de terrain offensif.

Les Spurs se sont battus pour garder Alli dans la fenêtre de transfert de janvier, mais Mourinho a continué à préférer d’autres options.

Et Romano a suggéré que Tottenham pourrait être plus ouvert à vendre Alli en janvier, compte tenu de ses difficultés à faire partie de l’équipe.

« Dele Alli était sur le point de partir pour le PSG », a déclaré Romano.

«Il aurait pu également être inclus dans l’accord avec Bale mais Madrid ne voulait aucun joueur cet été.

«En janvier ou l’été prochain, quelque chose peut changer. Il est dans une période difficile avec Mourinho.

Si Tottenham doit vendre Alli maintenant, le type de frais que les clubs seraient prêts à payer sera plutôt intriguant.

Photo par Angelo Blankespoor / Soccrates / Getty Images

Dans un passé récent, les Spurs auraient sûrement été en mesure de vendre Alli pour une somme énorme, mais sa valeur a considérablement chuté ces derniers temps.

Le joueur de 24 ans, décrit comme un joueur incroyable par Clive Allen (TalkSPORT), a semblé complètement déplacé ces derniers temps, Mourinho apparemment incapable de trouver un moyen de tirer le meilleur parti de lui.

Alli n’a même pas été inclus dans un certain nombre d’équipes du jour de match de Tottenham cette saison, mais il a récemment publié un message sur Instagram suggérant qu’il était prêt à se battre pour sa place.

