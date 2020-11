Un joueur de World of Warcraft crache des botteurs en les transformant en zombies

L’événement de pré-patch Shadowlands de World of Warcraft, Death Rising, est actuellement en cours. C’est un peu amusant qui consiste à affronter une horde envahissante de zombies ou à succomber à une infection et à jouer en tant que tel. Bien que de nombreux joueurs participent à l’événement pour obtenir des récompenses, un joueur de World of Warcraft en particulier profite de l’occasion pour contrarier les botteurs en tournant leur horde en zombies.

Si vous avez été hors de la boucle, la mise en bouteille dans World of Warcraft est assez simple. C’est un moyen de contrôler un personnage dans le jeu par des moyens automatisés, vous n’avez donc pas à être là. En règle générale, un bot utilise une série de macros automatisées pour contrôler le lecteur afin que vous puissiez faire des choses simples comme la ferme pour les ressources.

En transformer un en zombie, cependant, fonctionne contre le script d’un bot car ils ne savent pas quoi faire à ce sujet. En général, quand on meurt, ils retournent à leur cadavre. Le problème ici, cependant, c’est qu’ils ne sont pas vraiment morte. À un moment donné au cours des aventures du joueur WoW, un botter se présente et n’est pas trop content de ce qui se passe. Certains, euh, un langage fort est utilisé, alors soyez avisé.

Si vous souhaitez voir la vidéo par vous-même, vous pouvez la regarder ci-dessous:

Botting est contraire aux conditions d’utilisation de Blizzard, mais le studio a pris plus de mesures contre l’utilisation de logiciels tiers ces derniers temps. Tout récemment, le studio a réprimé la multiboxing et a averti les joueurs que ce serait bientôt une infraction bannable.

Alors que la date de sortie de World of Warcraft Shadowlands approche à grands pas, je peux certainement comprendre pourquoi Blizzard arrive tôt pour éliminer certains de ces problèmes. Si vous cherchez à faire votre propre préparation pour l’événement, je vous recommande de commencer par notre guide des changements de World of Warcraft Shadowlands pour voir ce qui va et vient.

