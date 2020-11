Un joueur de 40 millions de livres sterling rend son verdict sur le style de jeu de Leeds United – .

Photo de Jon Super – Piscine / Getty Images

Youri Tielemans a honnêtement déclaré à beIN SPORTS 11 (11/02/20 à 22h10) contre laquelle Leeds United est une équipe «très difficile» à affronter.

Le joueur de 23 ans, qui a marqué un doublé lundi soir à Elland Road, a expliqué comment son équipe de Leicester City avait tenté d’exploiter le style « très ouvert » de Leeds en les frappant au comptoir.

Habituellement, c’est Leeds qui est associé à un départ rapide et sur le pied avant, mais ce sont les Foxes qui étaient partout sur leurs adversaires pendant les premiers stades pour aller 2-0 – et tandis que l’équipe locale a retiré un but. au début de la seconde période, les hommes de Brendan Rodgers étaient trop chauds pour gérer la pause alors que les Blancs poursuivaient plus de buts.

Tielemans, qui était une signature de 40 millions de livres sterling pour le côté des Midlands de Monaco [Guardian], était l’une des stars de la série pour son équipe et il a partagé ce que c’était de se heurter à cette équipe de Leeds qui « courait beaucoup ».

« Ils sont très ouverts et nous essayons de les frapper lors de la contre-attaque », a déclaré Tielemans. «C’était très important d’obtenir le premier but et d’essayer de gérer le match, puis d’en faire un deuxième rapidement.

«Ensuite, essayez de contrôler le jeu même si c’est très difficile et très dur car ils courent beaucoup, donc nous avons été très forts défensivement.

«Ils ont eu quelques occasions, mais je sentais que nous étions très forts – ils obtiennent un but tôt en seconde période et nous devons juste rester forts et essayer de ne pas encaisser un deuxième. Ils ont passé un bon moment, puis sur la contre-attaque, nous avons essayé de casser et de marquer un but pour nous garder un peu plus en sécurité.

Une chose qui ne peut pas être discutée à propos de Leeds, c’est que si vous allez les battre, ils vont vous faire travailler pour cela.

Alors que Leeds laisse des espaces ouverts à l’arrière en raison de leur haute pression et de leur système de marquage d’homme à homme, cela les rend également extrêmement dangereux et difficiles à manipuler à l’avenir.

Leicester méritait la victoire lundi soir, mais comme Leeds l’a prouvé la dernière fois contre Aston Villa, ils sont capables de faire la même chose aux équipes de l’opposition également.

