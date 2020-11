Un joueur de 18 ans s’entraînant avec la première équipe de Newcastle partage le message de Saint-Maximin – .

in

La sensation adolescente Elliot Anderson est ravie d’avoir la chance de s’entraîner avec la première équipe de Newcastle United, déclarant au site Web Magpies que confronter ses esprits à Allan Saint-Maximin est un « grand défi ».

Bien que l’académie de Newcastle n’ait pas été aussi prospère que beaucoup de Tyneside l’auraient espéré au cours de la dernière décennie, Anderson peut s’inspirer des frères Longstaff alors qu’il prépare une percée senior tout en célébrant son 18e anniversaire.

Comme Matty et Sean, la starlette née à North Shields est un milieu de terrain réputé pour ses capacités techniques et sa qualité dans le dernier tiers.

Anderson, le petit-fils de l’ex-ailier de Newcastle Geoff Allen, est apparu sur le banc lors du récent affrontement de la Coupe EFL avec le comté de Newport et a clairement attiré l’attention de Steve Bruce dans les coulisses.

À tel point que, selon le Chronicle, la star de la jeunesse écossaise tente maintenant sa main contre des gens comme Miguel Almiron, Jonjoe Shelvey, Callum Wilson et autres.

«L’entraînement avec la première équipe est assez difficile et c’est un grand défi pour moi», a déclaré Anderson. «Je pense que c’est très rapide et que vous devez prendre des décisions rapides sur ce qu’il faut faire lorsque vous avez le ballon.

«Le plus dur est de s’adapter à la vitesse et au temps dont vous disposez. Les joueurs sont très gentils et m’ont fait sentir les bienvenus.

«Je suis très heureux de la façon dont j’ai développé et progressé au cours de la dernière année. Je ne pensais pas vraiment avoir progressé autant que moi, mais je sais que je dois continuer à travailler dur et à faire les choses que je fais.

Anderson ajoute que Saint-Maximin, une figure populaire sur et en dehors du terrain, l’a pris sous son aile.

«Je lui ai parlé sur le terrain et il m’a aidé à me sentir détendu et installé à l’entraînement. Il m’a aussi donné de bons conseils et c’est bien de le regarder pour voir ce qu’il fait.

Anderson a produit sept buts et quatre passes en 19 matchs pour les équipes de jeunes des Magpies la saison dernière, impressionnant depuis l’arrivée de l’entraîneur des moins de 23 ans Chris Hogg.

Ce ne serait pas une surprise si Bruce le mettait sous les feux de la rampe avec un calendrier de rencontres festif chargé qui se profile maintenant à l’horizon.

