Un joueur de 100000 £ par semaine dit qu’il était si près de quitter Arsenal quand Emery était là – .

Kidrobot 4" My Little Pizza par Lyla & Piper Tolleson

Kidrobot - My Little Pizza 4" Vinyl Figure de Lyla et Piper Tolleson My Little Pizza est une pizza italienne du nom de Paolo. La mère et le père de Paolo-apos l’ont nommé ceci parce qu’il était petit mais avait un grand coeur. Par exemple, Paolo une fois sauvé une chèvre de la mauvaise Pineapple Pizza Gang.