Un joueur de 10 millions de livres sterling de Leeds savait que cela allait arriver – .

in

Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

Personne n’est plus surpris de la forme de Patrick Bamford cette saison que les fans de Leeds United.

Le joueur de 27 ans a pris d’assaut la Premier League, marquant six buts en autant de matchs de haut niveau pour les Blancs.

En fait, Bamford a également réussi un triplé dans la raclée d’Aston Villa la semaine dernière.

Certains fans de Leeds l’ont soutenu tout au long de ses deux ans dans le West Yorkshire mais, vraiment, la majorité ne lui a pas donné une conduite facile – et c’est compréhensible parce que Bamford, parfois, était un joueur très frustrant dans le championnat, souvent absent. chances dorées.

Beaucoup de fidèles d’Elland Road seront choqués de le voir s’adapter si bien au grand moment, mais Bamford savait qu’il en était capable.

Pronostics Champions League 20/21

mariée

721665

Pronostics Champions League 20/21

/static/uploads/2020/10/669362_t_1603915206.jpg

669362

centre

Il a déclaré à TalkSPORT cet après-midi que ce serait un « rêve devenu réalité » s’il gagnait une casquette en Angleterre et, sous cette forme, ce n’est pas au-delà du domaine des possibilités.

Mais la star de Leeds, une signature de 10 millions de livres sterling en 2018 [BBC Sport], doit avoir toujours su qu’il était capable de se frayer un chemin dans la conversation au niveau international.

Après tout, pourquoi rejetterait-il constamment les tentatives de Mick McCarthy de le faire jouer pour la République d’Irlande?

Bamford est éligible pour les Boys in Green et « Je ne vais plus le pourchasser » était le message de McCarthy à l’été 2019 après avoir essayé à plusieurs reprises de le faire déclarer pour son équipe d’alors.

Même à l’époque, un mois après avoir terminé une saison de neuf buts en Championnat, le tireur né à Grantham devait savoir qu’il avait la qualité pour faire sensation en Premier League si Leeds devait y arriver.

Chaque joueur veut qu’une carrière internationale accompagne sa carrière en club, et snober les Irlandais dans l’espoir qu’un jour les Three Lions viendraient frapper était un pari énorme à l’époque.

Quand il a fait tourner la roue sur ses perspectives internationales, cela semblait né de l’espoir, mais maintenant tout le monde peut voir que c’était l’attente, qu’avec six buts lors de ses six premiers matchs de Premier League pour Leeds, Bamford est un buteur aussi talentueux que lui-même l’a toujours fait. connu.

Photo par OLI SCARFF / POOL / AFP via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, 19 dribbles, 16 passes clés: Rodrigo De Paul est en grande forme après avoir raté le mouvement de Leeds

Partager : Tweet