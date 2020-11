Un joueur d’Arsenal à 16 millions de livres sterling repéré à Londres Colney, n’a pas joué en 2020 – .

in

Calum Chambers a été photographié en train d’être mis à l’épreuve lors de la séance d’entraînement d’Arsenal mercredi après-midi.

L’ancien défenseur de Southampton n’a pas lancé de ballon pour les Gunners en 2020 en raison d’une blessure au genou à long terme.

Chambers était l’un des joueurs qui semblaient produire des performances de qualité au cours des premiers jours du mandat de Mikel Arteta à Arsenal, avant sa blessure.

Et il a été photographié à London Colney lors de la séance d’entraînement complète d’Arteta alors qu’il intensifie sa quête d’un retour tant attendu.

Voici quelques clichés de Chambers – qui ont rapporté 16 millions de livres à Arsenal en 2014 – au cours de la session:

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Arsenal est de retour dans l’action de la Ligue Europa ce soir alors que la formation norvégienne Molde visite l’Emirates Stadium.

Et bien qu’il n’y ait pratiquement aucune chance que Chambers soit inclus dans le premier XI, il est éligible pour être nommé dans l’équipe.

Malgré l’omission de Sokratis Papastathopoulos et Mesut Ozil – tous deux en forme – Arteta a inclus Chambers dans l’équipe générale de cette compétition et il sera intéressant de voir s’il fait partie des remplaçants plus tard ce soir.

