Un jeune survivant du cancer appelle Boris Johnson à apporter un «  soutien financier urgent  » aux organisations caritatives

Une jeune survivante du cancer a appelé Boris Johnson à apporter un soutien financier urgent à l’association qui l’a soutenue tout au long de son traitement.Helen Haar, 24 ans, qui est de la circonscription du Premier ministre, a été soutenue par le CLIC Sargent, après avoir reçu un diagnostic de non-Hodgkin. lymphome à 20 ans peu après avoir commencé sa deuxième année à l’université. Mais le soutien vital qu’elle a reçu est maintenant menacé pour d’autres jeunes confrontés au cancer car la crise des coronavirus a eu un impact dévastateur sur l’association caritative.Depuis le début de la pandémie, CLIC Sargent, qui repose à 100% sur des dons volontaires, a vu une baisse de 60 pour cent des revenus. L’organisme de bienfaisance a dû suspendre presque tous ses événements de collecte de fonds, le laissant confronté à une baisse de 8 millions de livres sterling du revenu qui paie le soutien, tels que des travailleurs sociaux pour soutenir les patients atteints de cancer, des maisons près des hôpitaux où les familles peuvent rester gratuitement et des subventions pour aider. payer pour des produits essentiels tels que de la nourriture ou des voyages pour se faire soigner. L’organisme de bienfaisance demande maintenant au public d’envoyer un courriel à son député local et de se joindre à son appel au gouvernement pour obtenir du financement. Les supporters sont également encouragés à tweeter leur député, pour aider à mettre en évidence le besoin de soutien. « Isolant et solitaire » ???? Notre star de la semaine! ???? La star de la semaine de cette semaine est Helen, qui exhorte son député local, le Premier ministre @BorisJohnson, à ne pas oublier les jeunes patients atteints de cancer pendant la pandémie. Les voix des jeunes doivent être entendues. Bien joué, Helen! https://t.co/mZou2bUJla – CLIC Sargent (@CLIC_Sargent) 17 juillet 2020Dans une vidéo au Premier ministre, Helen a déclaré: «Je vous interpelle, Boris Johnson, en tant que député et Premier ministre. Suivre un traitement contre le cancer en tant que jeune est extrêmement isolant et solitaire. CLIC Sargent était là pour moi à chaque étape du processus. Sans eux, j’aurais été perdu. »CLIC Sargent a été gravement touché par le coronavirus et maintenant je vous demande de les aider à continuer à soutenir les enfants et les jeunes atteints de cancer. Ils demandent au gouvernement britannique de leur fournir 750 000 £, qui continueront à aider à fournir des soins et un soutien vitaux à environ 1 200 familles pendant une période allant jusqu’à six mois. «Le soutien du CLIC Sargent est une bouée de sauvetage pour les familles, tout comme la mienne. S’il vous plaît, ne laissez pas les enfants et les jeunes être oubliés pendant cette pandémie. »À 20 ans, Helen était trop vieille pour être admise à l’unité Teenage Cancer Trust, elle était donc dans le service général pour adultes. Elle se souvient avoir été de loin l’une des plus jeunes et se sentir assez seule dans sa situation.Son assistante sociale CLIC Sargent l’a présentée à d’autres jeunes atteints de cancer, afin qu’elle puisse parler à des personnes qui vivaient des expériences similaires avec elle. Lire la suite Un patient cancéreux termine le Tour de France de 2082 miles tout en se protégeant de Covid-19 à la maison Helen a déclaré: «Vous ne pouvez pas comparer une personne qui suit un traitement à 20 ans à un traitement à 50 ans ou une personne en traitement à trois ans. C’était bien de trouver d’autres jeunes de mon âge ou de mon âge pour que je puisse penser: « Ce n’est pas étrange ce que je ressens, c’est normal ». »Helen a continué à subir une chimiothérapie de six mois avant d’entrer en rémission juste avant Noël en Décembre 2016. Après avoir dû arrêter l’université pour la première fois, Helen doit maintenant commencer un diplôme en travail social en septembre, inspirée par le soutien qu’elle a reçu pendant qu’elle traversait le cancer. «Je ne sais pas comment j’aurais pu m’en sortir sans CLIC Sargent. Mon expérience n’aurait probablement pas été bonne. Je n’aurais connu aucune des voies disponibles pour obtenir de l’aide », a-t-elle déclaré.

