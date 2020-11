Un jeune de 20 ans envoie un tweet sur Mesut Ozil d’Arsenal – .

Photo de Visionhaus

Bien qu’il soit gelé à Arsenal, personne ne peut nier que Mesut Ozil est un brillant footballeur.

Le joueur de 32 ans pourrait ne plus jouer pour Arsenal après avoir été exclu de l’équipe de Premier League et d’Europa League de Mikel Arteta cette saison.

La décision du patron des Gunners a été assez controversée, qui a insisté tout au long de la débâcle sur le fait que les omissions étaient entièrement liées à des raisons de football.

Nous parlons d’un vainqueur de la Coupe du monde avec 33 buts et 54 passes décisives en 184 apparitions en Premier League pour l’Emirates Stadium.

Pronostics Champions League 20/21

mariée

721665

Pronostics Champions League 20/21

/static/uploads/2020/10/669362_t_1603915206.jpg

669362

centre

À son époque, Ozil est l’un des sorciers les plus excitants et les plus doués d’Europe – et il a certainement un fan dans Angel Gomes.

Le produit de l’académie de Manchester United, qui a rejoint Lille en août, a envoyé un tweet de deux mots en réponse à un message positif qu’il a vu sur les statistiques de l’international allemand sur les médias sociaux.

Arsenal rend visite à Old Trafford pour affronter l’ancienne équipe de Gomes ce soir et il est possible que nous parlions à nouveau d’Ozil après le match.

Avant jeudi, les North Londoners n’avaient marqué que quatre buts lors de leurs six matchs précédents toutes compétitions confondues, une statistique qui suggère qu’en fait, Arteta Est-ce que besoin de l’ancien maestro du Real Madrid.

Et si Arsenal perd aujourd’hui sans créer grand-chose dans un sens offensif, la conversation se concentrera invariablement autour d’un homme et d’un seul homme.

Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « juste ridicule »: l’entraîneur dit que son joueur votera pour l’ailier d’Arsenal dans le prix FIFA

Partager : Tweet