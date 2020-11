Un iPad Pro à écran OLED et un iPhone 13 Pro Max sans port pourraient vous attendre en 2021

Jusqu’à présent, deux rumeurs d’Apple ont affirmé qu’il y aurait un iPhone complètement sans port à un moment donné dans un avenir pas trop lointain, et maintenant un troisième, Jon Prosser, ajoute plus d’eau dans son « Regarde, maman, pas de ports! » machine à rumeurs.

Auparavant, le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo et le fuite établi Fudge ont fait basculer un portless L’iPhone 13 est peut-être à l’horizon, tandis que Bloomberg avait précédemment rapporté qu’Apple jouait avec l’idée sans port depuis l’iPhone X original qui a commencé tout ce truc de conception cran-y.

Maintenant que l’idée générale est claire, Jon Prosser se précipite pour essayer de compléter les détails, comme le cas du modèle unique d’iPhone 13 sans port. Lequel sera-ce, reste à entendre, mais, étant donné que Apple devrait émettre quatre iPhone en 2021, nous doutons qu’il en ajoutera un cinquième dédié à la cause sans port, mais équipera à la place son modèle le plus cher, potentiellement l’iPhone 13 Pro Max, avec le nouveau look exclusif.

Cela poussera les consommateurs encore plus loin dans l’écosystème MagSafe, plutôt que de suivre le flux USB-C, car l’UE a peut-être ignoré la session. Amendes Apple pour recharge sans fil. Heck, Apple pourrait même se voir décerner un trophée environnemental vert l’année prochaine tout en conservant un système de charge exclusif, cette fois dans le domaine du sans fil.

L’iPad Pro 2021 passe à l’OLED grâce à Samsung et LG Display

le Les acheteurs d’iPhone 12 Pro Max peuvent être un peu contrariés par le fait que leur téléphone à 1099 $ ne dispose pas d’un écran 60 Hz, mais n’oublions pas, c’est Apple qui a lancé un appareil à taux de rafraîchissement de 120 Hz en 2017, alors que 90 Hz était encore un scintillement dans de nombreux cas. oeil de fabricant de téléphone.

Oui, nous parlons de la ProMotion Display sur les modèles iPad Pro et, en 2021, Apple pourrait à nouveau renverser la situation en utilisant des panneaux OLED pour les prochains participants à l’iPad Pro. Cette rumeur vient des initiés de l’industrie coréenne de l’affichage qui affirment que, si Les plans d’affichage miniLED d’Apple pour un iPad Pro au printemps ne se concrétisent pas, il pourrait sortir des modèles iPad Pro 2021 au cours du second semestre avec des écrans OLED.

Les spécifications desdits panneaux OLED iPad qu’il a donnés à LG et Samsung sont cependant plus élevées que ce qu’elles leur demandent pour la récolte actuelle de l’iPhone 12 – vous savez, 120Hz Pro Motion ou plus – il reste donc à voir si le coréen les entreprises pourront les remplir à temps.

Samsung dans son usine A4, et LG dans son usine E5, travailleraient dur pour produire des échantillons pour les éventuelles tablettes iPad Pro avec écrans OLED, pourboire les initiés, essayant de maîtriser la structure de production dite «en tandem». Il permet apparemment d’empiler deux ou même trois couches émettrices RVB, prolongeant ainsi la durée de vie du matériau émetteur (en particulier le bleu) par rapport aux dépôts à une couche actuels pour éviter toute odeur de brûlure après une utilisation prolongée.

On peut se demander pourquoi Samsung n’est pas un fournisseur d’affichage OLED presque exclusif pour l’iPad Pro 2021 comme pour les iPhones d’Apple, mais il s’avère que LG utilise depuis un certain temps la méthode des couches émettrices en tandem dans les panneaux OLED qu’il fabrique. pour de nombreux grands constructeurs automobiles, et possède également une certaine expérience. Une voiture est quelque chose qui sera utilisé pendant un peu plus longtemps qu’un appareil électronique grand public, donc un affichage d’infodivertissement doit respecter et dépasser ces scénarios d’utilisation prolongée.

Un écran OLED iPad Pro à 120 Hz ou même 240 Hz serait un match parfait, nous avons donc hâte de voir si ce seront les efforts des panneaux miniLED ou OLED d’Apple qui se dérouleront en premier en 2021. Que pensez-vous?