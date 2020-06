Un homme vole la splendeur d’un héros pour rentrer chez lui en lock-out; Le renvoie plus tard

Un homme de Coimbatore a volé un Hero Splendor au milieu du verrouillage et l’a emmené à 250 km de son village. Plus tard, il a renvoyé le vélo à son propriétaire.

Les quatre phases du Lockdown ont créé beaucoup de problèmes aux migrants. Nous pouvons voir quotidiennement des vidéos de migrants qui reviennent à pied ou à vélo vers leurs villages depuis les métropoles, parcourant plus de 500 kilomètres. Certains paient des sommes exorbitantes pour rentrer chez eux par avion ou par camion et sont plus tard positifs pour le coronavirus.

Cependant, cet homme a fait quelque chose de différent qui est inouï. Ce travailleur était coincé à Coimbatore et ne pouvait pas rentrer chez lui dans son village. Il a donc vu un vélo garé devant un magasin avec les clés au contact. Il a décidé de le voler et de se diriger vers son village. C’est complètement faux, mais l’homme voulait désespérément rentrer chez lui.

Plus tard, lorsque le propriétaire est sorti, il a trouvé son vélo manquant. Après être allé au poste de police le plus proche, il a été chassé car la police était occupée. Après avoir recherché des images CCVT de cette zone, il a découvert que son vélo avait été volé. Il a obtenu les détails du voleur et a découvert qu’il vivait à la périphérie de Coimbatore.

Après être arrivé chez lui, ses voisins ont informé que le type était parti pour son village à 250 kilomètres de là. Jusque-là, la nouvelle est devenue virale et a atteint les oreilles du voleur. Puis il a eu peur et a décidé de rendre la moto au propriétaire lui-même. Il a trouvé les papiers RC dans le vélo et a obtenu la bonne adresse du propriétaire.

Après quelques semaines, le propriétaire a reçu un appel d’une agence de messagerie que son vélo serait livré sous peu. Il s’avère que le voleur a envoyé le Splendor Hero volé au propriétaire pour qu’il soit en sécurité. Le propriétaire a également décidé qu’il ne voulait prendre aucune mesure contre le voleur car c’était une période désespérée et il a également récupéré son vélo.

Il y a quelques incidents de ce type signalés à travers le pays où des personnes bloquées ont eu recours au vol d’argent ou de marchandises. Avec les biens volés, ils peuvent les vendre pour de l’argent et se diriger vers leurs lieux d’origine. En raison du taux de chômage élevé et de l’absence d’argent à leur disposition, les migrants souffrent vraiment de la colère du coronavirus.