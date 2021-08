Un homme ordinaire sur Téva : la série est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

in

Après une première diffusion sur M6 en septembre 2020, la mini-série intitulée « Un homme ordinaire » revient à la télé, cette fois-ci sur Téva pour le plus grand plaisir des amateurs de thriller dramatique. Composée de quatre épisodes, la chaine a donc programmé toute une la soirée d’aujourd’hui pour les diffuser l’une après l’autre à partir de 20H55. De quoi faire passer le temps pour les couches tard. Ayant été créée et réalisée par Anne Badel (Osmosis, Souviens-toi), Pierre Aknine (Raspoutine, Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils), la minisérie nous embarque dans une passionnante enquête aux côtés d’Arnaud Ducret, Emilie Dequenne ainsi que Chloé Lambert. À l’occasion de cette diffusion, nous avons décidé de vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend durant cette soirée.

« Un homme ordinaire », c’est quoi l’histoire ?

La minisérie intitulée « Un homme ordinaire » nous ramène en 2011, une année marquée par une sordide affaire de meurtre qui a terrorisé toute une communauté. En effet, une mère et ses quatre enfants sont retrouvés enterrés dans leur jardin après avoir été assassinés sauvagement. Quant au père de famille, Christophe de Salin, il a disparu sans laisser aucune trace. Évidemment, les soupçons des enquêteurs s’orientent immédiatement vers lui et les autorités se mettent alors à sa recherche. Cependant, le temps passe et les investigations ne donnent rien de concret. Heureusement, les choses vont bientôt changer, car Anna-Rose Gagnières, une jeune femme surdouée du Web décide de relancer l’enquête.

Étant totalement fascinée par ce fait divers, par ce père de famille disparu et par l’horreur de cette tuerie, la jeune femme veut comprendre ce qui s’est vraiment passé ce jour-là. Elle découvre alors que cette famille bourgeoise en apparence sans histoire était en fait au bord du gouffre, criblée de dettes. Christophe de Salin aurait alors méthodiquement préparé l’assassinat de toute sa famille. En donnant une nouvelle piste aux enquêteurs, Anna-Rose Gagnières bascule dangereusement de la toile à la réalité. Que va-t-elle découvrir d’autre sur cette famille ? Et qu’est-il arrivé à Christophe de Salin, le père de famille disparu ? Si vous comptez voir la série ce soir, attendez-vous à passer un grand moment de suspense et à beaucoup de rebondissements.

Inspirée d’une histoire vraie ?

Beaucoup de téléspectateurs se sont posé la même question après la première diffusion de la minisérie sur M6 en 2020. Eh bien, la réponse est oui, car pour l’écriture de cette fiction, les réalisateurs se sont largement inspirés de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Même si dans cette mini-série, le présumé coupable se nomme Christophe Salin, tout comme le vrai père de famille disparu, c’est le suspect numéro un de l’assassinat de sa famille et de leurs deux chiens. Un massacre perpétré en 2011 et qui est officiellement toujours non résolu.

« Nous avons infiltré, décortiqué la famille Dupont de Ligonnès avec la lecture de lettres, de mails, d’articles et d’entretiens avec plusieurs protagonistes concernés », a confié Anne Badel lors d’une interview.

Si vous voulez en savoir plus sur cette affaire, une série documentaire américaine de Netflix intitulée « Unsolved Mysteries » y a consacré son troisième épisode en faisant ainsi connaître ces meurtres aux Américains.

Qui verra-t-on au casting de la série ?

Pour incarner les personnages de leur histoire, Anne Badel et Pierre Aknine ont fait appel aux talents de nombreux acteurs et actrices dont certains sont déjà très connus. La minisérie mettra en scène Arnaud Ducret, Emilie Dequenne, Chloé Lambert, Quentin Faure, Olivier Loustau, Sophie Quinton, Tobias Nuytten-Vialle, Matthieu Lucci, Lucie Ryan, Noé Duplaa, Pierre Duprat, Nacima Bekhtaoui, Jacques Chambon, Éric Verdin, Mathilde Hennekinne, Alain Blazquez et tant d’autre encore qu’on vous laisse découvrir au fil des épisodes.

Donc, si vous êtes un grand amateur de thriller dramatique, rendez-vous ce soir sur Téva, à partir de 20H55 pour découvrir la série, « Un homme ordinaire ». À noter que le titre est aussi disponible en intégralité sur Salto.