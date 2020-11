Un homme d’Everton de 27,2 millions de livres sterling a enduré un cauchemar hier – .

Photo de RAUL ARBOLEDA / AFP via Getty Images

James Rodriguez et Yerry Mina d’Everton ont subi un vendredi 13 malchanceux en tombant dans une défaite 3-0 lors de la rencontre de la Colombie avec l’Uruguay.

Cependant, ce fut ce dernier Toffee qui passa la soirée la plus misérable.

Mina – qui a coûté 27,19 millions de livres à Everton – faisait partie d’une ligne arrière qui a concédé trois buts, avec Luis Suarez, Edinson Cavani et Darwin Nunez tous sur la feuille de match.

Cependant, sa mauvaise performance est allée au-delà de concéder quelques buts.

Selon SofaScore, Mina a perdu la possession à 13 reprises, tout en n’ayant pas réussi à enregistrer un seul plaquage.

Photo de RAUL ARBOLEDA / AFP via Getty Images

Le joueur de 26 ans était également assez maladroit, commettant trois fautes qui l’ont finalement vu remettre un carton rouge après avoir ramassé deux cartons jaunes.

Dans une certaine forme de doublure pour Everton, le limogeage signifie que Mina manquera le prochain match de la Colombie contre l’Équateur mardi.

Cela devrait garantir qu’il est en forme et prêt pour le voyage des Toffees à Fulham dimanche, dans ce qui sera une forme de consolation pour Carlo Ancelotti après avoir vu son défenseur central endurer un cauchemar contre l’Uruguay.

Photo de RAUL ARBOLEDA / AFP via Getty Images

Après un temps plein, les supporters ont commenté l’affichage de Mina pour la Colombie, certains étant sérieusement mécontents après avoir vu les performances de l’ancien homme de Barcelone.

Il sera en fait intéressant de voir si Ancelotti veut même le choisir sur la base de son affichage chaotique contre l’Uruguay.

Et les gens pensent en fait que Mina est notre meilleur défenseur central et un excellent défenseur ahaha. L’homme est un handicap, mettez n’importe qui à moitié honnête contre lui et il est partout. Vous n’allez pas au niveau suivant avec lui, mais pour être juste, probablement pas avec n’importe qui que nous avons actuellement. https://t.co/kUV1ztEv35

– MerseysideBlue (@BlueMerseyside) 13 novembre 2020