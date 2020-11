Un homme de 14,4 millions de livres sterling recherché en août par Arsenal semble désabusé dans son club – .

IXS Gants IXS Classic LD Lyon 2.0 Noirs 4XL (14)

Des gants touring classiques d'iXS!Ces élégants gants touring sont fabriqué à partir d'une combinaison de cuir de chèvre souple et de cuir de vachette et sont également perforés autour des doigts et sur le dos pour une ventilation optimale. Les paumes sont renforcées par une couche de cuir supplémentaire et