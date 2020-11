Un homme de 115 000 £ par semaine fait face à la sortie de West Ham; pourrait être le remplaçant d’Enner Valencia – .

in

Le géant turc Fenerbahce envisage de signer Andriy Yarmolenko en remplacement de l’ancien attaquant de West Ham United Enner Valencia en janvier, selon Fotomac.

Qu’en est-il des hauts revenus de l’équipe de David Moyes?

Alors que Michail Antonio, Jarred Bowen, Tomas Soucek et Declan Rice se sont démarqués à un kilomètre lors d’une course qui a permis aux Hammers de gagner huit points d’avance sur la zone de relégation, on ne peut pas en dire autant de Sébastien Haller, Manuel Lanzini et Issa Diop.

Et Yarmolenko semble être plus frustrant que jamais – et il a souvent eu la capacité de vous donner envie de vous arracher les cheveux de votre crâne.

Selon Spotrac, l’ancien ailier de Dortmund est le plus gros revenu du club avec 115000 £ par semaine. Cependant, certains fans de Hammers peuvent penser qu’il n’a pas exactement justifié des salaires aussi élevés cette saison.

Surpassé par le Bowen plus efficace et plus efficace, Yarmolenko n’a pas réussi à démarrer un seul match de Premier League en 2020/21. Lors du match nul 1-1 avec Manchester City, il a produit l’une des pires performances de camée que vous verrez de toute la saison.

Vous imaginez donc que West Ham serait tenté d’obtenir les 17 millions de livres sterling de signature de ses livres si Fenerbache venait appeler.

La Turquie est souvent un refuge pour les vétérans aux revenus élevés qui ont perdu leur chemin et l’un, selon Fotomac, pourrait en remplacer un autre à Istanbul.

Enner Valencia, l’attaquant équatorien qui a passé trois ans à West Ham, de 2014 à 2017, n’a marqué qu’une seule fois en huit matchs pour Fenerbahce et le club souhaite que Yarmolenko prenne sa place.

Le rapport ajoute que le directeur sportif Emre Belezoglu, la légende turque récemment à la retraite, cherche à lancer les négociations.

