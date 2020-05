Un guide du blagueur sur l’UFC 249

Avec le verrouillage qui agrippe la planète, le sport en direct est une chose sérieusement insuffisante.

Maintenant, nous ne remettons pas en question la gravité de la pandémie actuelle de coronavirus, mais bien que les gens du monde entier soient enfermés chez eux, l’une des choses qui manquent est leur solution d’action sportive.

Contre toute attente, l’UFC 249 se déroule ce week-end comme à peu près le seul spectacle en ville.

Avec cela viendra la suite régulière évidente, mais nous pouvons également nous attendre à un afflux de nouveaux fans de fauteuils qui veulent juste avoir un œil sur un sport en direct.

N’étant pas du genre à s’asseoir sans opinion, les amateurs de sport doivent toujours être en mesure de diffuser des «connaissances» sur ce qui se passe devant eux – aussi malavisé que cela puisse être.

Donc, pour ceux de cette catégorie, voici le guide du blagger sur la carte principale de l’UFC 249.

Tony Ferguson v Justin Gaethje (combat intérimaire pour le titre UFC Lightweight)

Tout d’abord, ce n’est pas le combat qui devrait avoir lieu. Le 25-3 Ferguson, qui est sur une séquence de 12 victoires consécutives, aurait dû affronter l’actuel roi léger Khabib Nurmagomedov, mais avec des interdictions de vol et le champion de retour au Daguestan, cela ne se produit pas.

C’est dommage car si quelqu’un mérite une inclinaison vers l’or c’est El Cucuy. Ses sept derniers adversaires ont été laissés dans un bordel sanglant digne d’un meme grâce à son attaque imprévisible qui vous frappe sous tous les angles. Tout aussi bien versé avec ses mains, ses pieds, ses coudes et au sol, Ferguson est une arme absolue d’un être humain.

Gaethje est quelque chose d’une énigme. Arrivé à l’UFC en 2017 avec une grande réputation et un record invaincu, deux défaites lors de ses trois premiers combats ont rapidement fait dérailler le bagarreur hors concours.

Il n’a encore qu’une demi-douzaine de combats UFC à son actif, tous se terminant via KO ou TKO, mais on en parle constamment dans les échelons supérieurs de la division. Très divertissant, Gaethje n’est pas dans l’Octogone pour poser des questions, il est là pour se balancer tôt pour les clôtures – parfois à son détriment.

L’argent raisonnable suggère une autre victoire de Ferguson, encore une fois de façon assez sanglante, mais si Gaethje peut faire exploser une bombe, les choses peuvent changer très rapidement.

Attendez-vous à ce que Ferguson décroche l’or une fois que Khabib pourra à nouveau voler.

Henry Cejudo v Dominic Cruz (combat pour le titre des poids coq UFC)

À première vue, Henry Cejudo est un étalon. En fait, non, Henry Cejudo est un étalon. Un lutteur médaillé d’or olympique et ancien champion du monde en deux divisions, son record parle de lui-même. En fait, son mandat de champion de 125 livres à l’UFC ne s’est terminé que lorsqu’il a été contraint de quitter le titre. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer de ce héros américain, non?

Pas assez. Les «petits gars» de l’UFC ont souvent été examinés, intentionnellement calembours, et il semblerait que le natif de Phoenix fasse tout ce qu’il peut pour s’assurer que cela ne lui arrive pas.

Le résultat a été une personnalité presque royale, demandant aux gens de «plier le genou», et généralement de frotter les gens dans le mauvais sens avec une manière si odieusement fausse que les niveaux de grincement ont été hors de l’échelle. Un record de 9-2 à l’UFC, 15-2, au total, couplé à ses réalisations passées, et vous savez qu’il est un combattant légitime – attendez-vous à ce que la plupart des spectateurs de ce week-end applaudissent chaque fois qu’il est frappé au visage.

Dominick Cruz, d’autre part, est juste quelqu’un qui suinte la classe, et sans quelques blessures horribles, il pourrait facilement être dans la conversation des meilleurs livres pour livres de tous les temps.

Le fait qu’il n’ait combattu que quatre fois depuis la fin de 2011 nous a privé de l’un des vrais talents de MMA.

Malgré les licenciements, il a toujours été le roi de 135 livres, et beaucoup aimeraient le voir revenir sur le trône.

Opérateur cérébral, son hiatus dans le ring a ouvert la voie à un passage brillant dans les commentaires couleur et l’analyse TV. Il a les outils, en particulier son jeu de jambes incroyable et sa frappe guidée par laser, pour résoudre le puzzle de Cejudo, mais ce ne sera pas facile.

Hearts dira Cruz, mais dirige Cejudo. Trois ans et demi en dehors de l’Octogone pourraient bien être trop pour Cruz.

Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik

Si vous avez besoin d’une pause dans la salle de bain ou du temps pour remplir un verre, ce n’est pas le moment de le faire, ces deux-là sont dans le retrait des têtes des affaires de cous.

Entre eux, la paire a 27 combats professionnels à son actif (Rozenstruik 10-0, Ngannou 14-3), avec un total combiné de 17 KO de premier tour. MMA ne paie pas à l’heure.

Ce sont deux hommes énormes et quand ils vous frappent, vous restez touché.

Ngannou a la réputation d’éviscérer votre âme, demandez simplement à Alistair Overeem, avec le 4-0 de l’UFC Rozenstruik qui a une réputation tout aussi effrayante.

Ngannou a été formé par l’actuel champion des poids lourds Stipe Miocic et a perdu une décision face à Derrick Lewis pour ses deux seules défaites à l’UFC, mais trois victoires notables au premier tour depuis qu’il est toujours une force.

Rozenstruick a renversé deux légendes lors de ses dernières sorties à Andrei Arlovski et Overeem, et gagner pour l’un ou l’autre homme les mettrait directement en lice pour le titre.

Dans une bataille de deux hommes terrifiants, celui qui atterrit proprement en premier gagne probablement.

Jeremy Stephens contre Calvin Catter

Pour ceux qui ont vu des vidéos de Conor McGregor smack talk, c’est Jeremy Stephen à qui l’Irlandais demandait l’identité lors d’une célèbre conférence de presse (Language warning on link).

Se souvenir uniquement de cela serait injuste pour le vétéran américain de 45 combats qui exige le respect de son style tenace et de sa longévité au plus haut niveau – il est à l’UFC depuis 2007.

Son record est une sorte de patchwork de victoires et de pertes (28-17 au total), mais les noms figurent parmi les meilleurs du secteur. Sans victoires lors de ses quatre dernières sorties, il est très bien considéré comme un gardien à 145 livres.

L’homme qui cherche à ouvrir la porte à cette occasion est Calvin Catter. Classé neuvième dans la division poids plume, deux places en dessous de Stephens, Catter vient de perdre contre l’excellent Zabit Magomedsharipov, et une victoire sur Stephens remettrait son pied sur l’échelle.

Les chances sont que ce sera un autre où du cuir sérieux est jeté, avec Catter qui doit être du bon côté du résultat.

Greg Hardy contre Yorgan De Castro

Pour l’ancien défenseur de la NFL, Greg Hardy, sa vie à l’extérieur de l’Octogone éclipse souvent ce qui se passe à l’intérieur – nous vous laisserons en savoir plus vous-même.

Pour être honnête, ce qui s’est passé à l’intérieur de l’Octogone n’a rien d’enthousiasmant, deux victoires contre des adversaires moyens lors de ses cinq sorties à l’UFC ne feront pas battre le pouls.

De Castro dans un ancien de la série Contender de Dana White, une émission de téléréalité à la recherche de talents à venir, et détient un record professionnel de 6-0 sans aucun nom exceptionnel.

Premier combat sur la carte PPV, dans une arène vide, celle-ci pourrait facilement passer sous le radar. Le gagnant peut revendiquer une certaine pertinence dans la division des poids lourds, le perdant ne peut pas.

Les fans du Moyen-Orient peuvent regarder l’UFC 249 sur https://ufcarabia.com/

