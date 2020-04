Un guichet unique accessible pour tous les box-office du week-end américain – / Film

Les cinémas du pays étant fermés dans un avenir prévisible en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), le rapport hebdomadaire au box-office n’est qu’un lointain souvenir. Mais il y a un théâtre qui tient toujours le rapport hebdomadaire du box-office. Un seul théâtre en Floride a été à l’origine de la totalité du box-office national le week-end dernier, montrant deux (!) Films à son public. Donc, si vous manquiez votre rapport hebdomadaire au box-office, le voici, sous une forme extrêmement simple.

Les fermetures temporaires forcées des entreprises et des cinémas à travers a créé un résultat inattendu: la montée des ciné-parcs. Autrefois une forme de cinéma largement fréquentée, le cinéma au volant est devenu une rareté croissante depuis son apogée à la fin des années 1950. Mais maintenant, le drive-in connaît un boom commercial grâce à la pandémie.

C’est particulièrement vrai pour l’Ocala Drive-In à Ocala, en Floride: la seule source du box-office national le week-end dernier. Le rapport du box-office du week-end sur le site Web The Numbers (via ScreenCrush) a montré la semaine dernière deux nouveaux films à l’affiche dans un seul théâtre aux États-Unis. Les deux films, le biopic mime de la Seconde Guerre mondiale La résistance et le thriller psychologique indépendant Avaler (tous deux d’IFC Films) ont été montrés au Ocala Drive-In à Ocala, en Floride, selon le journaliste Gitesh Pandya, pour un total de 33 456 $ au box-office.

Si vous manquez vraiment de nouveaux #box-office les numéros le dimanche, eh bien j’ai ceci pour vous. Les films Résistance

et Swallow d’IFC Films jouent tous deux ensemble dans une salle de cinéma américaine – Ocala Drive-in en Floride avec un prix de 6 $. Estimations pour cette semaine ci-dessous: pic.twitter.com/CJxc03E0RI – Gitesh Pandya (@GiteshPandya) 19 avril 2020

Cela ne signifie pas qu’il n’y a qu’un seul théâtre ouvert dans tout le pays – il y a encore pas mal de théâtres drive-in (officiels et de fortune) aux États-Unis qui sont toujours ouverts – mais il semble qu’Ocala soit le seul à montrer de nouveaux libère et déclare leurs revenus. La majorité des ciné-parcs proposent des projections de répertoires de films plus anciens ou classiques. Mais peut-être que d’autres cinémas avec chauffeur pourraient prendre note de la nouvelle renommée d’Ocala – qui fait les gros titres, après tout – et commencer à montrer de nouvelles versions afin que nous puissions obtenir un rapport plus complet au box-office. Pour l’instant, il semble que le film n ° 1 au box-office américain soit le thriller troublant de Haley Bennett Avaler.

