Un grand nombre de champions de la Ligue figurent sur la liste des buffs de la mise à jour 10.25, notamment Lee Sin, Yasuo et Yone

Vingt League of Legends les champions sont sur le point d’obtenir un peu d’amour sur la Rift.

Le directeur de la conception du gameplay, Mark «Scruffy» Yetter, a présenté la liste complète des buffs pour le patch 10.25, qui devrait être mis en ligne la semaine prochaine. Le long aperçu est provisoire et n’offre pas de détails. Mais voir des champions sous-performants, comme Lee Sin, Yasuo et Yone, figurer sur la liste est certainement un bon signe.

Aperçu du patch 10.25: Il y a beaucoup de choses ici et nous travaillons toujours sur de nombreux détails, donc certaines choses pourraient changer au moment où nous aurons tout verrouillé. pic.twitter.com/qhDVKHfbj1 – Mark Yetter (@MarkYetter) 30 novembre 2020

Lee Sin est l’un des LigueLes champions les plus populaires, mais la refonte massive du système d’objets ne lui était pas favorable. Le moine aveugle ne peut pas cultiver aussi rapidement ni tanker aussi bien que ses homologues de Bami’s Cinder. Et des champions surperformants, comme Kayn, peuvent le détruire complètement dans la jungle. Avec peu de présence précoce, des dégagements lents et un manque de fin de match, Lee va avoir besoin de beaucoup d’aide. Riot peut vouloir augmenter certaines statistiques de base ou pomper plus de puissance dans ses capacités, d’autant plus que son chemin de construction est dans les airs.

Et Riot espérait que peaufiner le passif de Yasuo et Yone les aiderait à bien passer dans la nouvelle méta. Cela ne semble cependant pas être le cas. Après la mise à jour 10.23, les deux champions convertissent désormais les chances de coup critique supérieures à 100% en bonus AD pour ne pas avoir de statistiques gaspillées. Cependant, on ne sait pas s’ils utilisent de manière optimale ce changement.

Étant donné que Riot prévoit également des améliorations pour plusieurs éléments critiques, Yasuo et Yone pourraient s’améliorer considérablement dans le patch 10.25.

En plus de Lee, plusieurs autres junglers sont également améliorés, notamment Warwick, la jungle de Wukong, la jungle de Rengar, Karthus, Nidalee, Gragas et Ivern. Anivia, Pantheon top, Talon, Lulu, Taliyah, Twitch, Mordekaiser, Qiyana, Nasus et Seraphine mid devraient également recevoir des améliorations.

Riot fournira probablement plus de détails sur les buffs demain.

Assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’informations et d’analyses sur l’esport.