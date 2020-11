Un grand nombre d’applications de streaming seront disponibles sur Xbox Series X et S au lancement, y compris Apple TV

Microsoft a révélé qu’Apple TV arriverait sur Xbox Series X, Series S et Xbox One le 10 novembre.

La nouvelle est venue parallèlement à l’annonce que les séries X et S disposeront d’une litanie de services de streaming dès le premier jour, notamment Netflix, Disney +, HBO Max, Spotify, Twitch et bien d’autres.

Image via Xbox

C’est la première fois qu’Apple TV est disponible sur une console Xbox, offrant aux utilisateurs la possibilité de diffuser des émissions telles que Quête mythique: Banquet du corbeau, Ted Lasso, Le spectacle du matin, Voir, Serviteur et Téhéran.

Microsoft a déclaré que le logiciel de streaming existant sera amélioré par les capacités de la nouvelle console, offrant une vidéo et un son de meilleure qualité.

«Avec nos nouvelles consoles, plongez-vous dans des couleurs plus vives, une plage dynamique améliorée et un son spatial comme les cinéastes et les créateurs le souhaitent sur Xbox Series X | S avec Dolby Vision et Dolby Atmos, qui sont pris en charge sur des applications comme Netflix, Disney + et Vudu », a déclaré Microsoft. «Ensemble, ces technologies audiovisuelles avancées porteront votre divertissement préféré à de nouveaux sommets grâce à une qualité d’image ultra-vivante – une luminosité, un contraste, des couleurs et des détails incroyables – ainsi qu’un son en mouvement immersif qui vous transportera vers de nouveaux mondes.

Voici la liste complète des applications de streaming disponibles sur Xbox Series X et S au lancement le 10 novembre:

Netflix

Disney +

HBO Max

Spotify

Youtube

YouTube TV

Vidéo Amazon Prime

Hulu

NBC Paon

Vudu

FandangoNow

Tic

Sky Go

MAINTENANT TV

Billet Sky

« et plus »